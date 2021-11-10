Франция будет строить новые атомные электростанции, хотя ещё недавно планировала сокращать их число

Во вторник в телевизионном обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах строительства новых атомных электростанций в стране. Сообщение сделано за пять месяцев до очередных президентских выборов во Франции и может считаться частью новой предвыборной программы Макрона. При вступлении на должность ранее он обещал снизить зависимость Франции от АЭС с 75 % до 50 % к 2035 году. Но в последние месяцы всё изменилось.

По неподтверждённой информации, Франция намерена построить до шести новых атомных реакторов. Это будут обычные реакторы с водой под давлением (PWR, в России — это ВВЭР). Ожидается, что правительство Франции обнародует планы о строительстве в самое ближайшее время.

«Мы собираемся, впервые за последние десятилетия, возобновить строительство ядерных реакторов в нашей стране и продолжить развитие возобновляемых источников энергии», — сказал Макрон в телевизионном обращении к нации.

Месяц назад Макрон уже продвигал идею сохранения и развития атомной энергетики в стране. Сделано это было на фоне небывалого энергетического кризиса в Европе. Предложение Макрона по инвестициям в энергетику, включая атомную, допускало финансирование отрасли на сумму до 30 млрд евро. Вопрос о снижении доли атомной энергетики в энергобалансе страны снят с повестки дня. Страну ждёт наращивание мощностей АЭС, хотя инвестиции в ВИЭ также сохранятся.

Отметим, последний проект АЭС во Франции — два введённых в строй блока АЭС Фламанвиль и один строящийся — сопровождались серьёзными авариями. Запуск третьего блок в лице Европейского реактора третьего поколения EPR (European Pressurized Reactor) мощностью 1650 МВт раз за разом откладывается. Смета проекта переросла все мыслимые границы, а сроки ввода в эксплуатацию растянулись с первоначального 2012 года до 2022. До завершения строительства Фламанвиль-3 никто не рассчитывал услышать о запуске новых строек, но, судя по всему, это произойдёт.