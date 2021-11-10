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2K объявила о покупке elite3d — одной из ведущих студий по созданию 2D- и 3D-контента для игр

Издательство 2K сообщило о приобретении PLATYGOBIAN, работающей под брендом elite3d. Это одна из ведущих студий, специализирующихся на создании 2D- и 3D-материалов для нужд индустрии видеоигр. В числе работ испанской команды есть модели персонажей для Diablo II: Resurrected, а также модели персонажей и оружия для Call of Duty: Black Ops 4.

Источник изображений: elite3d.com

Источник изображений: elite3d.com

Новоприобретённая команда, расположенная в Валенсии (Испания), пройдёт важный этап преобразований по двум основным направлениям. Сначала 2K поможет открыть ей второй офис для нужд студии разработки 31st Union (принадлежит 2K). Также по линии 2K Publishing будет учреждён отдел, ориентированный на нужды подразделения международных услуг 2K. Дополнительно 2K приобрела студию разработки TURIA GAMES, тоже расположенную в Валенсии и находившуюся в долевом владении основателей elite3d. Условия сделки не разглашаются.

Новый офис в Валенсии расширит студию разработки 31st Union, расположенную в Сан-Матео (Калифорния) и возглавляемую ветераном игровой индустрии Майклом Кондри (Michael Condrey) с момента основания в феврале 2019 года. Сейчас команда работает над пока не анонсированным амбициозным AAA-проектом.

Из числа прочих сотрудников elite3d будет сформирован новый отдел 2K, который станет принимать участие в разработке игр издателя. Коллектив присоединят к внутренней команде 2K с широким спектром обязанностей:

  • проработка анимации;
  • создание иллюстративных материалов;
  • захват движений;
  • управление проектами;
  • развитие игровых технологий;
  • поиск талантов;
  • пользовательские исследования;
  • визуальные эффекты.

Новые члены команды займутся поддержкой существующих и грядущих (ещё не анонсированных) проектов.

«Креативная студия elite3d оставила существенный след в нашей индустрии, оказывая помощь многим разработчикам и издателям в создании их игр», — прокомментировал сделку Дэвид Исмайлер (David Ismailer), президент компании 2K.

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Рубрики: Новости Software, игры, 3D-графика, 3D-технологии,
Теги: 2k games, 2k, elite3d
2k games, 2k, elite3d
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