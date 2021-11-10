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Samsung Galaxy S21 FE отметился в бенчмарке с чипсетом Exynos 2100

В известном бенчмарке Geekbench появились характеристики «бюджетного» флагмана Samsung Galaxy S21 FE — заключительного смартфона серии S21, релиз которого ожидается только в Европе. Прошедший тестирование вариант получил флагманский чипсет Exynos 2100, разрабатываемый самой Samsung.

Источник изображения: samsung.com

Источник изображения: samsung.com

Судя по карточке модели, попавший в бенчмарк смартфон получил 8 Гбайт оперативной памяти и операционную систему Android 12. Информация о модели неоднократно появлялась на платформах регуляторов разных стран, включая сайты китайского 3C и Федеральной комиссии связи США. Если ранее сообщалось о начале продаж с августа-сентября текущего года, то теперь релиз перенесли на январь следующего, причём продавать его будут только на европейском рынке.

Судя по данным, предоставленным известным блогером FrontTron, Galaxy S21 FE оказался в бенчмарке под кодовым именем SM-G990E. В одноядерном тесте модель набрала 1096 баллов, в многоядерном — 3387 баллов. Предположительно, финальная производительность может оказаться выше, поскольку тестируемая модель пока использует предрелизное программное обеспечение Samsung и смартфон станет заметно быстрее, когда получит стабильную коммерческую версию софта.

Источник изображения: twitter.com/FrontTron

Источник изображения: twitter.com/FrontTron

Ранее сообщалось, что Samsung сознательно задерживает релиз, рассматривая возможность отказаться от него совсем — не только из-за нехватки комплектующих, но и опасаясь создать сильного внутреннего конкурента ещё не вышедшим моделям серии S22 и другим флагманским/субфлагманским смартфонам собственного производства.

По слухам, внешне новинка будет очень напоминать остальные смартфоны серии Galaxy S21, и, помимо чипсета Exynos 2100, может выйти вариант с Qualcomm Snapdragon 888. По не подтверждённым данным S21 FE оснастят 6,4-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой и АКБ ёмкостью 4500 мА·ч с зарядкой на 25 Вт.

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT, мероприятия и события IT-индустрии, выставки, форумы, интересности из мира хай-тек, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, разработка и производство электроники,
Теги: samsung, samsung galaxy s21 fe, смартфоны
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