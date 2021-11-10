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Google разработала приложение с голосовым помощником для упрощения общения людей с речевыми дефектами

Компания Google выпустила бета-версию приложения Relate, предназначенного для облегчения общения людей с нарушениями речи. Об этом сообщается в блоге разработчиков. Сейчас корпорация набирает бета-тестеров для проекта.

Источник: YouTube-канал Google

Источник: YouTube-канал Google

«Для миллионов людей способность говорить и быть понятыми может быть затруднительна из-за таких болезней, как БАС, инсульт, церебральный паралич и других. Сейчас мы приглашаем первых пользователей, чтобы протестировать Project Relate, которое призвано помочь общению людей с речевыми дефектами», — говорится в заявлении Google.

Согласно описанию, в сервисе сейчас две основных функции. «Слушать» преобразует речь пользователя в текст в режиме реального времени. После распознавания автор сможет копировать и вставлять текст в любые приложения. Опция «Повтор» позволит воспроизвести сказанное с помощью «синтезированного голоса».

Сейчас компания набирает участников для тестирования бета-версии. Пока что оно проводится только на английском языке для жителей Австралии, Канады, Новой Зеландии и США. Планируется ли расширить перечень доступных языков в будущем, пока неясно.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств,
Теги: google, коммуникации, общение
google, коммуникации, общение
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