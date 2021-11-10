Apple придётся разрешить оплату в приложениях в обход App Store — суд не дал отсрочку

Apple будет вынуждена разрешить разработчикам приложений использовать в своей продукции сторонние платёжные системы, что позволит им обойти комиссию, составляющую сейчас от 15 % до 30 % за каждую транзакцию в магазине App Store.

Судья Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers) накануне отклонила ходатайство Apple об отсрочке, которая позволила бы отложить внесение соответствующих изменений в политику App Store. А это значит, что, согласно судебному приказу, компания в декабре (с 9 декабря) должна будет разрешить разработчикам использовать сторонние платёжные системы. «Короче говоря, ходатайство Apple основано на избирательном прочтении выводов суда и игнорировании всех выводов, которые обусловили судебный запрет, в том числе сверхконкурентных ставок комиссий, приводящих к чрезвычайно высокой операционной марже и не соотнесённых со стоимостью интеллектуальной собственности», — говорится в решении судьи.

В сентябре Гонсалес-Роджерс вынесла решение в пользу Apple по 9 из 10 пунктов антимонопольного разбирательства, инициированного Epic Games. Обе стороны сейчас обжалуют это решение. В ходе последнего слушания представитель Apple Марк Перри (Mark Perry) заявил, что компании будет сложно разрешить использование внешних ссылок в App Store — нужно больше времени «для защиты детей, защиты разработчиков, защиты потребителей, защиты Apple». Судебный приказ не означает, что разработчики перестанут платить комиссию App Store, даже если они сами станут обрабатывать платежи.

Apple пока не стала уточнять, как политика в App Store изменится из-за приказа, но сообщила, что может найти способ взимать комиссию даже при покупках вне платформы. В Южной Корее аналогичные меры была вынуждена предпринять и Google, которая согласилась открыть приём сторонних платежей в Play Store, но и в этом случае комиссия составит 11 %, когда новые правила вступят в силу в 2022 году.