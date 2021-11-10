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Corsair выпустила док-станцию для ноутбуков USB100 за $85

Компания Corsair анонсировала док-станцию USB100, упрощающую подключение различной периферии к портативным компьютерам. Новинка уже доступна для заказа по ориентировочной цене 85 долларов США.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Для подключения к ноутбуку служит симметричный разъём USB Type-C: он обеспечивает обмен данными и подачу энергии, что позволяет подзаряжать аккумуляторную батарею.

Различные внешние устройства могут быть подсоединены к трём портам USB Type-C SuperSpeed с пропускной способностью до 5 Гбит/с. Один из этих разъёмов также позволяет подавать до 15 Вт энергии.

Кроме того, доступны четыре порта USB Type-A со скорость обмена информацией до 5 Гбит/с. Для одного из них предусмотрена возможность подачи 7,5 Вт энергии на подсоединённое устройство.

К док-станции могут быть подключены клавиатура, мышь, аудиогарнитура, внешние накопители и пр. Новинка получает питание от электрической сети через адаптер мощностью 65 Вт.

Оформить заказ на решение можно на этой странице

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: corsair, док-станция, аксессуары, usb
corsair, док-станция, аксессуары, usb
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