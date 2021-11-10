3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостимобильные телефоны, смартфоны, сотовая с...Смартфон Moto G Power (2022) отметился в...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Смартфон Moto G Power (2022) отметился в бенчмарке с процессором Helio G35

Компания Motorola готовит к выпуску смартфон среднего уровня Moto G Power (2022): информация об этом аппарате появилась в базе популярного бенчмарка Geekbench.

Источник изображения: Motorola

Источник изображения: Motorola

В устройстве применён процессор MediaTek MT6765H, который более известен под названием Helio G35. Чип объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE — технология 5G не предусмотрена.

Протестированный аппарат был оборудован 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя не указана, но, вероятнее всего, она составит не менее 32 Гбайт. На смартфон установлена операционная система Android 11. В одноядерном тесте устройство показало результат в 165 баллов, в многоядерном — 1013 баллов.

Источник изображения: Geekbench

Источник изображения: Geekbench

Новинка придёт на смену модели Moto G Power (2021), которая показана на первом изображении. Этот аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем HD+ (1600 × 720 точек), процессором Qualcomm Snapdragon 662, 3/4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем ёмкостью 32/64 Гбайт, фронтальной 8-мегапиксельной камерой и тройной тыльной камерой в конфигурации 48 + 2 + 2 млн пикселей. 

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей
Смартфону Motorola Edge 30 Ultra приписывают наличие чипа Snapdragon 898 и 60-Мп селфи-камеры
Представлен Moto E30 — смартфон за 100 евро с Android 11 Go Edition, тройной камерой и 90-Гц дисплеем
Представлен смартфон Moto G51 с чипом Snapdragon 480+ и 120-Гц дисплеем
Маркировку качества смартфонов Eco Rating распространят за пределы Европы
iQOO готовит два новых смартфона серии Neo на процессорах Snapdragon
Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: motorola, moto, смартфон
motorola, moto, смартфон
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.