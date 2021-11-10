Смартфон Moto G Power (2022) отметился в бенчмарке с процессором Helio G35

Компания Motorola готовит к выпуску смартфон среднего уровня Moto G Power (2022): информация об этом аппарате появилась в базе популярного бенчмарка Geekbench.

В устройстве применён процессор MediaTek MT6765H, который более известен под названием Helio G35. Чип объединяет восемь ядер Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 GPU. Встроенный модем обеспечивает поддержку сетей 4G/LTE — технология 5G не предусмотрена.

Протестированный аппарат был оборудован 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя не указана, но, вероятнее всего, она составит не менее 32 Гбайт. На смартфон установлена операционная система Android 11. В одноядерном тесте устройство показало результат в 165 баллов, в многоядерном — 1013 баллов.

Новинка придёт на смену модели Moto G Power (2021), которая показана на первом изображении. Этот аппарат оборудован 6,6-дюймовым дисплеем HD+ (1600 × 720 точек), процессором Qualcomm Snapdragon 662, 3/4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопителем ёмкостью 32/64 Гбайт, фронтальной 8-мегапиксельной камерой и тройной тыльной камерой в конфигурации 48 + 2 + 2 млн пикселей.