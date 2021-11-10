В США предложили ограничить рекомендательные алгоритмы соцсетей

Группа американских конгрессменов, представляющих обе крупнейшие партии, разработала законопроект, который предоставит пользователям более широкий контроль над алгоритмами онлайн-сервисов. В случае принятия данного закона платформы должны будут предлагать свои альтернативные версии на основе алгоритма «прозрачного ввода», который формирует рекомендации без использования пользовательских данных.

Согласно данному законопроекту, существующие «непрозрачные» рекомендательные алгоритмы не попадают под запрет, однако возникает требование о некоем переключателе, который деактивирует эту функцию. Кроме того, если платформа формирует рекомендации на основе таких алгоритмов, она обязана уведомлять пользователей, что рекомендации основаны на выводах, сделанных при анализе их персональных данных. Подобное предупреждение может быть однократным, но оно должно быть представлено «чётко и на видном месте».

Американские и другие законодатели часто критиковали крупнейшие социальные сети за использование алгоритмов рекомендаций для повышения вовлечённости пользователей, однако конкретных нормативных мер до настоящего момента не предпринималось. Ситуация начала меняться после инцидента 6 января, когда протестующие атаковали Капитолий — группа конгрессменов тогда призвала Facebook, Twitter и YouTube внести существенные изменения в алгоритмы. Новый законопроект поддерживается большим числом законодателей в обеих палатах, но пока неизвестно, будет ли он принят.