Продажи аниме-файтинга Jump Force будут прекращены 8 февраля, а онлайн-сервис закроют в августе

Издательство Bandai Namco совместно с разработчиками из Spike Chunsoft объявило о том, что файтинг Jump Force будет снят с продажи 8 февраля 2022 года на всех целевых платформах. В этот день будут остановлены продажи основной игры, дополнений и наборов с виртуальной валютой.

Закрытие онлайн-возможностей проекта состоится 25 августа того же года. Тогда станут недоступны следующие функции:

вход в сетевое лобби;

сетевые события;

клановые функции;

просмотр доски уведомлений;

просмотр таблиц лидеров;

получение наград у регистратора наград;

игровой магазин;

премиум-магазин;

рейтинговый матч.

Разработчики отметили, что дополнения, купленные до прекращения продаж, останутся доступны даже после закрытия онлайн-сервиса. У владельцев Jump Force после прекращения работы онлайн-сервиса останется доступ к сетевым сражениям (за исключением рейтинговых матчей) и приобретённому загружаемому контенту.

В своём микроблоге Bandai Namco поблагодарила фанатов Jump Force за их поддержку, отметив, что «всё хорошее когда-нибудь заканчивается».

Jump Force — это файтинг с персонажами японского журнала Weekly Shonen Jump, в котором публикуются номера известной манги, такой как Naruto, One Piece, My Hero Academia и Dragon Ball. Персонажи этих франшиз сражаются как вместе против злодеев, так и друг с другом. Проект вышел 15 февраля 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. В Steam у него 73 % положительных отзывов из более 12 тысяч написанных.