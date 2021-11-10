3DNewsНовости SoftwarePlayStationПродажи аниме-файтинга Jump Force будут ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Продажи аниме-файтинга Jump Force будут прекращены 8 февраля, а онлайн-сервис закроют в августе

Издательство Bandai Namco совместно с разработчиками из Spike Chunsoft объявило о том, что файтинг Jump Force будет снят с продажи 8 февраля 2022 года на всех целевых платформах. В этот день будут остановлены продажи основной игры, дополнений и наборов с виртуальной валютой.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Закрытие онлайн-возможностей проекта состоится 25 августа того же года. Тогда станут недоступны следующие функции:

  • вход в сетевое лобби;
  • сетевые события;
  • клановые функции;
  • просмотр доски уведомлений;
  • просмотр таблиц лидеров;
  • получение наград у регистратора наград;
  • игровой магазин;
  • премиум-магазин;
  • рейтинговый матч.

Разработчики отметили, что дополнения, купленные до прекращения продаж, останутся доступны даже после закрытия онлайн-сервиса. У владельцев Jump Force после прекращения работы онлайн-сервиса останется доступ к сетевым сражениям (за исключением рейтинговых матчей) и приобретённому загружаемому контенту.

В своём микроблоге Bandai Namco поблагодарила фанатов Jump Force за их поддержку, отметив, что «всё хорошее когда-нибудь заканчивается».

Jump Force — это файтинг с персонажами японского журнала Weekly Shonen Jump, в котором публикуются номера известной манги, такой как Naruto, One Piece, My Hero Academia и Dragon Ball. Персонажи этих франшиз сражаются как вместе против злодеев, так и друг с другом. Проект вышел 15 февраля 2019 года на ПК, PS4 и Xbox One. В Steam у него 73 % положительных отзывов из более 12 тысяч написанных.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Два протагониста, обширный мир и полёты: Square Enix анонсировала новую часть своей ролевой серии Star Ocean
Dynasty Warriors 9: Empires на TGS 2021: точная дата выхода в Японии и новый геймплей
Шутер Earth Defense Force 6 выйдет в 2022 году на PS4 и PS5, но пока только в Японии
Еженедельный чарт Steam: Forza Horizon 5 ворвалась на первое место, а Elden Ring оказалась выше New World
Некоторые игры с защитой Denuvo не запускались из-за истёкшего домена
Видео: коммунисты на Луне в анонсирующем трейлере клюквенного шутера Apollo Red Moon
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Xbox, PlayStation,
Теги: bandai namco, spike chunsoft, jump force
bandai namco, spike chunsoft, jump force
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.