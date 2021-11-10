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В России появится платформа для развития технологий 3D-печати

Центр аддитивных технологий государственной корпорации «Ростех» и компания «Цифра» создадут специализированную платформу для продвижения аддитивных решений, то есть, технологий 3D-печати. Утверждается, что подобный проект реализуется впервые в мире.

Источник изображений: Центр аддитивных технологий

Источник изображений: Центр аддитивных технологий

Центр аддитивных технологий располагает крупнейшим в России парком специализированного промышленного оборудования: это 3D-принтеры, измерительные машины, механообрабатывающие и лабораторные установки. Использование средств 3D-печати, как утверждается, позволяет сократить сроки вывода на рынок новой высокотехнологичной продукции и упростить изготовление сложных деталей.

В основу новой платформы для развития аддитивных технологий ляжет концепция Интернета вещей. Сервис станет единой площадкой для взаимодействия заказчиков, производителей, поставщиков оборудования, материалов и других игроков отрасли. Платформа позволит управлять заказами, контролировать производство и осуществлять трансфер решений в различные отрасли промышленности.

Реализация проекта поможет России укрепить позиции на мировом рынке 3D-печати. Единая платформа, как ожидается, упростит сертификацию продукции, логистику и позволит заказчикам напрямую работать с ведущими производителями, отобранными на основе рейтинговой системы.

«Сотрудничество позволит свободно обмениваться результатами научно-исследовательской деятельности для развития аддитивных технологий в России и за её пределами», — говорится в сообщении «Ростеха». 

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, российская наука и промышленность, 3D-технологии,
Теги: 3d-печать, 3d-технологии, аддитивное производство, наука, россия
3d-печать, 3d-технологии, аддитивное производство, наука, россия
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