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Некоторые материнские платы на чипсете Intel B660 не получат поддержку PCIe 5.0

Некоторые материнские платы на чипсете Intel B660 для процессоров Alder Lake могут быть лишены поддержки интерфейса PCIe 5.0. Напомним, что Intel пока представила только старший чипсет Intel Z690. Анонс системной логики среднего уровня Intel H610, B660 и H670 ожидается в начале будущего года.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Портал VideoCardz получил в своё распоряжение фотографию упаковки материнской платы компании ASUS на чипсете Z690, на которую производитель, видимо по ошибке, нанёс неправильную маркировку с совершенно другой моделью — ASUS Prime B660-Plus D4. При этом на наклейке указано, что плата поддерживает интерфейс PCIe 4.0, но не более новый PCIe 5.0.

Особенности чипсета Intel Z690. Источник изображения: Intel

Особенности чипсета Intel Z690. Источник изображения: Intel

Вероятность отсутствия поддержки PCIe 5.0 у отдельных плат на чипсете Intel B660 с одной стороны удивляет, особенно с учётом того, что сама поддержка интерфейса осуществляется силами процессора, а не чипсета. Но с другой стороны использование менее скоростного интерфейса позволит сделать плату несколько дешевле, так как для реализации поддержки PCIe 5.0 нужны более дорогие компоненты, способные обеспечить нужную более высокую скорость. Так что, по всей видимости, менее скоростной интерфейс будет присутствовать лишь у отдельных моделей, вероятно, более доступных.

Напомним, что компания Intel также собирается выпустить чипсет среднего уровня H670, который точно должен получить поддержку PCIe 5.0. Таким образом, если верить имеющейся информации, с поддержкой PCIe 4.0 останутся отдельные платы на чипсетах Intel B660 и H610.

Модели плат на чипсетах Intel B660 и H670. Источник изображения: Noctua

Модели плат на чипсетах Intel B660 и H670. Источник изображения: Noctua

Что касается оперативной памяти, то пока неизвестно получат ли платы на чипсете Intel B660 и H610 поддержку нового стандарта ОЗУ DDR5. В списке материнских плат на чипсете Intel B660, для которых компания Noctua собирается обеспечить поддержку её актуальных систем охлаждения процессоров, указаны модели с суффиксом «D4» в названии, что говорит о работе с памятью DDR4.

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Рубрики: Новости Hardware, материнские платы,
Теги: intel b660, материнские платы, alder lake, pcie 5.0
intel b660, материнские платы, alder lake, pcie 5.0
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