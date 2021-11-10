Samsung подшутила над Apple, предложив клиентам бесплатные салфетки для протирки экранов

Буквально в прошлом месяце компания Apple представила новейшие MacBook Pro на Arm-чипсетах. Внимание к ним несколько уменьшило после премьеры салфетки Apple для протирания дисплеев, стоящей от $19. Samsung не упустила случая пошутить над главным конкурентом, предложив своим покупателям бесплатную альтернативу.

Хотя салфетки Apple оказались настолько популярны, что теперь выкуплены на три месяца вперёд, в Samsung не отпускают рук, развивая чувство юмора у себя и своих сторонников. На голландском сайте Galaxy Club появилась информация, что пользователям приложения Members на смартфонах Samsung предлагают салфетки бесплатно — но в ограниченных количествах. По данным источников, салфетка Samsung имеет размер 20 × 20 см — «на 50 % больше», чем салфетка Apple (16 × 16 см).

Описание предложения в приложении Members гласит:

«Необходимость для вашего Samsung Galaxy. Салфетка Samsung Galaxy для протирки экранов: 20 × 20 см размером и бархатисто-мягкая. Очистит дисплей вашего Samsung Galaxy или другие поверхности вроде мониторов. Для вас как участника сообщества Samsung — бесплатно. Нажмите на кнопку "Зарегистрироваться сейчас", выполните инструкции по регистрации и получите по почте вашу салфетку Samsung Galaxy после проверки данных — если вы входите в первую тысячу участников».