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Amazon попытается урегулировать антимонопольные расследования в Европе

Компания Amazon стремится урегулировать два антимонопольных расследования в ЕС, чтобы предотвратить возможные штрафы и приказы об изменении деловой практики. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило агентство Reuters.

Источник изображения: kirstyfields / pixabay.com

Источник изображения: kirstyfields / pixabay.com

В ноябре прошлого года Еврокомиссия обвинила крупнейшего в мире онлайн-ретейлера в том, что он использует свои масштабы и большие объёмы данных для продвижения собственных товаров и получения несправедливого преимущества перед конкурентами, которые пользуются его платформой. Ведомство начало расследование на предмет возможного предоставления преференций Amazon своим розничным предложениям относительно аналогов от других продавцов, которые используют логистику и доставку компании.

Согласно источникам, Amazon ведёт предварительные переговоры с офисом Европейского комиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) — компания уже пошла на некоторые уступки, чтобы преодолеть указанные ведомством проблемы. На завершение этих переговоров могут уйти несколько месяцев, и нет никакой гарантии, что стороны достигнут соглашения. Тем не менее, уверены источники, Amazon имеет определённые шансы достичь успеха — Google это не удалось.

Госпожа Вестагер, которая придерживается жёсткой линии в отношении Apple и Facebook, сообщила, что ещё в 2017 году Amazon была готова урегулировать претензии в рамках расследования её сделок с электронными книгоиздателями в Европе. Процедура урегулирования даёт компании возможность снизить требования государственных ведомств в отношении её деловой практики, которая считается антиконкурентной. При этом размер штрафа может составить до 10 % глобального оборота компании, которые для Amazon составляют $38,6 млрд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: amazon, евросоюз, урегулирование
amazon, евросоюз, урегулирование
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