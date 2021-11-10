Geniatech представила альтернативу Raspberry Pi с поддержкой 4К-видео

Компания Geniatech анонсировала одноплатные компьютеры XPI-S905X2 и XPI-S905X3, которые могут стать альтернативой Raspberry Pi при реализации различных проектов в образовательной сфере, области автоматизации, Интернета вещей и пр.

Модель Geniatech XPI-S905X2 несёт на борту процессор Amlogic S905X2 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A53 и графическим акселератором Mali-G31 MP2. Версия Geniatech и XPI-S905X3 получила чип Amlogic S905X3/S905X4 с четырьмя вычислительными ядрами Cortex-A55 и интегрированным ускорителем Mali-G31 MP2.

Новинки укомплектованы 2 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем eMMC вместимостью 8 Гбайт (опционально — 16 и 32 Гбайт). Дополнительно можно установить карту памяти стандарта microSD.

Предусмотрен интерфейс HDMI 2.0/2.1 с возможностью вывода изображения в формате 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Есть сетевой контроллер Gigabit Ethernet с гнездом RJ45 для подключения кабеля. Дополнительно может быть установлен модуль беспроводной связи Wi-Fi / Bluetooth 4.2.

Предусмотрены три порта USB 2.0 и один разъём USB 3.0. Упомянута поддержка интерфейсов GPIO, SPI, I2C, PWM, UART. Габариты составляют 85 × 56 мм.

Продажи одноплатных компьютеров уже начались. Их стоимость варьируется от 35 до 42 долларов США в зависимости от оснащения.