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NVIDIA представила Jetson AGX Orin — мощный ИИ-компьютер для роботов, автопилота и не только

NVIDIA представила новое и намного более мощное поколение платформы для периферийных высокопроизводительных ИИ-вычислений, в частности, для робототехники и машин с автопилом — Jetson AGX Orin. Новая платформа сочетает GPU на архитектуре Ampere и дюжину самых производительных ядер Cortex-A78AE из арсенала Arm. В компании утверждают, что новинка по скорости работы сравнима с сервером на графических процессорах, хотя умещается на одной ладони.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Платформа Jetson AGX Orin идёт на смену ветерану в лице Jetson AGX Xavier. Новинка станет доступна с первого квартала 2022 года. Производительность Jetson AGX Orin заявлена на уровне 200 Топс, что в шесть с чем-то раз больше показателей Xavier. При этом форм-фактор модуля и все разъёмы сохранены без изменений, что позволит простую модернизацию систем и устройств, разработанных для Jetson AGX Xavier.

Кристалл платформы Jetson AGX Orin (SoC) выпущен с использованием 7-нм техпроцесса. Входящий в SoC ускоритель на архитектуре Ampere содержит 2048 ядра. Подсистема памяти ускорила обмен данных с вычислительными блоками до 200 Гбайт/с, а сетевые возможности системы представлены четырьмя интерфейсами 10 Гбит/с.

Средства программной поддержки Jetson AGX Orin для разработчиков включают NVIDIA CUDA-X, JetPack SDK и обновлённые версии широкого спектра утилит NVIDIA, включая облачные нативные рабочие процессы. В каталоге NVIDIA NGC уже предложены предварительно обученные модели, оптимизированные и готовые к тонкой настройке с помощью инструментария NVIDIA TAO и клиентских наборов данных. Тем самым время и затраты на развёртывание ИИ наилучшего качества будут многократно сокращены, а постоянные обновления в режиме автоматического получения данных из облака обеспечат актуальность программных продуктов на протяжении всего срока службы.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Для реализации автопилотов и систем помощи водителям NVIDIA на базе Jetson AGX Orin представила платформу Hyperion 8. Но этим использование Jetson AGX Orin не ограничится. Везде, где будет нужен мощный ИИ с удалённым присутствием человека в случае необходимости, например, для удалённых хирургических вмешательств, безотказная и энергоэффективная платформа Jetson AGX Orin с многоканальным подключением множества датчиков окажется полезной и востребованной.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, мир роботехники, Дроны и коптеры, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: nvidia, jetson agx xavier, jetson tk1, jetson agx orin
nvidia, jetson agx xavier, jetson tk1, jetson agx orin
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