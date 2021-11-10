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Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры

Сегодня на YouTube появились множество геймплейных роликов из сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition, который выйдет только завтра, 11 ноября. Автор канала ChrisBN уже опубликовал видеосравнение оригинальной GTA: Vice City и её обновлённой версии.

Источник: YouTube

Источник: YouTube

Пользователь не указал, на какой платформе захвачены кадры из ремастера. По слухам, речь идёт о PlayStation 4, через взлом которой игрокам и удалось открыть доступ к изданию раньше его релиза.

Видео начинается с открывающей сцены игры, где нас знакомят с главным героем Томми Версетти. Его внешний вид претерпел значительные изменения, тогда как Сонни значительно больше похож на прежнего себя.

Также в ролике можно увидеть, что заставки получили жёлтый фильтр и высокую контрастность. В геймплейных кадрах отчётливо видны изменения в детализации и освещении. Также новая версия Vice City может похвастаться обновлёнными моделями и более чёткими текстурами.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выйдет на PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 11 ноября, а в первой половине 2022 года заглянет на мобильные устройства под управлением iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: rockstar games, take-two interactive, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition, grand theft auto: vice city, сравнение
rockstar games, take-two interactive, grand theft auto: the trilogy — the definitive edition, grand theft auto: vice city, сравнение
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