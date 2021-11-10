SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет

Более полувека человечество отправляет спутники и летательные аппараты в космос с помощью ракет-носителей. Стартап SpinLaunch разработал альтернативное решение — «кинетическую» систему отправки объектов в космос. Прототип системы уже осуществил первый тестовый пуск.

Альтернативное решение SpinLaunch разрабатывается с 2015 года. Компания планирует запускать объекты в космос с помощью гигантского ускорителя с электрическим приводом. Ожидается, что разработка позволит вчетверо уменьшить объём используемого топлива и в 10 раз — общую стоимость запусков в сравнении с обычными ракетами. При этом осуществлять пуски в космос можно будет буквально ежедневно.

Для начала компания построила суборбитальный ускоритель Suborbital Accelerator, представляющий собой дискообразную вакуумную камеру размером с большое здание с пусковой трубой, из которой вылетают раскрученные до большой скорости объекты. Достигается скорость до 8047 км/ч.

Более крупная система — L100 Orbital Mass Accelerator будет действовать на схожих принципах и разрабатывается для вывода на орбиты спутников массой до 200 кг. В компании заявляют, что современные компактные конденсаторы, чипы и резисторы спутников будут вполне способны выдерживать большие перегрузки при запуске — это подтвердили многочисленные эксперименты.