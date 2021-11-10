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SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет

Более полувека человечество отправляет спутники и летательные аппараты в космос с помощью ракет-носителей. Стартап SpinLaunch разработал альтернативное решение — «кинетическую» систему отправки объектов в космос. Прототип системы уже осуществил первый тестовый пуск.

Источник изображения: spinlaunch.com

Источник изображения: spinlaunch.com

Альтернативное решение SpinLaunch разрабатывается с 2015 года. Компания планирует запускать объекты в космос с помощью гигантского ускорителя с электрическим приводом. Ожидается, что разработка позволит вчетверо уменьшить объём используемого топлива и в 10 раз — общую стоимость запусков в сравнении с обычными ракетами. При этом осуществлять пуски в космос можно будет буквально ежедневно.

Для начала компания построила суборбитальный ускоритель Suborbital Accelerator, представляющий собой дискообразную вакуумную камеру размером с большое здание с пусковой трубой, из которой вылетают раскрученные до большой скорости объекты. Достигается скорость до 8047 км/ч.

Более крупная система — L100 Orbital Mass Accelerator будет действовать на схожих принципах и разрабатывается для вывода на орбиты спутников массой до 200 кг. В компании заявляют, что современные компактные конденсаторы, чипы и резисторы спутников будут вполне способны выдерживать большие перегрузки при запуске — это подтвердили многочисленные эксперименты.

Идея запусков на орбиту объектов без ракет либо с ракетами с минимальным запасом топлива уже изучалась в прошлом. В частности, в 1960-е годы США и Канада попытались реализовать совместный проект, представлявший собой гигантскую «космическую пушку», предназначенную для стрельбы объектами в космос. Концепция была взята на вооружение для реализации иракского проекта Project Babylon во времена Саддама Хусейна, но он был свёрнут после смерти главного инженера.

В рамках проведённого SpinLaunch 22 октября эксперимента был успешно запущен прототип корабля с площадки в Нью-Мексико (США), достиг сверхзвуковых скоростей и был успешно восстановлен для повторного использования после приземления. Следующие тестовые полёты будут предприняты в 2022 году. В экспериментах будут участвовать летательные средства различного назначения. Первые коммерческие пуски запланированы на конец 2024 года.

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: spinlaunch, космос
spinlaunch, космос
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SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
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