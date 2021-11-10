Суд ЕС отклонил требование Google отменить штраф в 2,4 млрд евро

Сегодня стало известно о том, что Google проиграла апелляцию с требованием отменить решение Европейской комиссии от 2017 года о штрафе в 2,4 млрд евро.

«Суд ЕС общей юрисдикции в значительной степени отклоняет иск Google против решения Еврокомиссии, установившей злоупотребление доминирующим положением с её стороны, выразившемся в предоставлении предпочтения собственному сервису сравнения покупок, и оставляет в силе штраф в размере 2,42 млрд евро», — указано в сообщении суда в Twitter. Этот штраф был рекордным по размерам на момент его назначения. Вместе с тем следует отметить что он сопоставим по величине с выручкой Google всего лишь за пять дней.

У Google и её материнской компании Alphabet имеется возможность обжаловать это решение в Европейском суде, суде высшей инстанции ЕС.

Помимо этого судебного разбирательства, в 2018 и 2019 годах к Google были выдвинуты обвинения по ещё двум крупным антимонопольным делам, связанным с Android и AdSense. Приговоры по этим двум делам компания обжаловала, и сейчас их рассмотрением занимаются апелляционные органы.

Ключом к юридическим аргументам Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) в этом и других антимонопольных делах является концепция «собственного предпочтения» — идея о том, что такая компания, как Google, может нарушать антимонопольное законодательство, используя доминирующее положение на одном рынке (в случае Google — поисковом рынке), чтобы помочь ей добиться успеха на другом (например, с сервисом Google Покупки). Само по себе предпочтение не является нарушением антимонопольного законодательства ЕС, но потенциально негативными последствиями этой динамики является подавление лучших продуктов конкурентов.