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Рост квартальной прибыли Tencent сильно замедлился из-за жёсткого контроля властей КНР

Китайский IT-гигант Tencent Holdings отчитался о финансовых результатах по итогам третьего квартал 2021 года. Согласно опубликованным данным, компания столкнулась с самым медленным ростом квартальной прибыли за два года. Эта тенденция обусловлена ужесточением регулирования внутри страны, затронувшим IT-сектор, сферу образования и некоторые другие отрасли.

Источник изображения: Tencent

Источник изображения: Tencent

Чистая прибыль Tencent в отчётном периоде выросла на 3 % до 39,5 млрд юаней, что в пересчёте на американскую валюту приблизительно равно $6,18 млрд. По итогам третьего квартала прошлого года компания получила 38,54 млрд юаней прибыли. Это превзошло ожидания аналитиков, но вместе с тем стало свидетельством значительного снижением темпов роста, которые наблюдались последние несколько кварталов.

При этом объём полученной за три месяца выручки вырос на 13 % до 142,4 млрд юаней, что немного ниже прогнозов аналитиков. Рост выручки замедлился до максимального уровня с момента выхода компании на биржу в 2004 году. Крупнейшая по рыночной стоимости компания Китая столкнулась с новыми ограничительными мерами, в том числе в игровой сфере, где несовершеннолетним пользователям значительно ограничили время на видеоигры. По данным Tencent, в сентябре этого года лишь 0,7 % игрового времени приходилось на аудиторию, состоящую из несовершеннолетних пользователей, тогда как годом ранее этот показатель был равен 6,4 %.

Компания также объявила о замедлении роста рекламного бизнеса, сославшись на ужесточение регулирования и ряд макроэкономических проблем. Последовательное ужесточение правил регулирования IT-сектора Китая привело к потере миллиардов долларов рыночной капитализации крупнейших компаний страны, работающих в этой сфере.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: tencent, финансовые результаты, финансовый отчёт
tencent, финансовые результаты, финансовый отчёт
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