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Российский дрон-спасатель успешно испытан в Арктике

Компания «Съёмка С Воздуха» сообщила об успешных испытаниях беспилотного летательного аппарата под названием SeaDrone, который спроектирован специально для эксплуатации в суровых климатических условиях.

Источник изображений: «Съёмка С Воздуха»

Источник изображений: «Съёмка С Воздуха»

Дрон выполнен в соответствии со стандартом IP67. Он водонепроницаем и морозоустойчив, не боится соляного тумана и открытого моря. В оснащение входит специальный магнитометр.

Беспилотник подходит для использования в условиях Арктики. Он может применяться во время спасательных операций: аппарат может быть посажен на воду в качестве средства, позволяющего продержаться на плаву до прибытия спасательного судна.

Как сообщает ТАСС, дрон испытывался в Карском море. Тестирование проводилось при скорости ветра до 8 м/c с порывами до 15 м/c, температуре воздуха от минус 5 до 0 градусов Цельсия, влажности от 80 % до 100 % и при высоте волны 1–2 м.

«Согласно полётной программе, беспилотник совершил серию вылетов: с взлётами и посадками в полуавтоматическом и автоматических режимах на водную поверхность, посадкой на воду при спасении человека на воде. Были отработаны сброс спасательного жилета и спасательного круга утопающему, полёты с громкоговорителем и прожектором. Осуществлялось взятие проб воды с помощью батометра», — рассказали в компании «Съёмка С Воздуха».

SeaDrone может применяться при маркировке айсбергов, чтобы избежать угрозы столкновения буровой установки с ледовыми объектами. Отмечается, что беспилотники такого уровня при проведении геологоразведочных работ в арктических широтах ранее не использовались. 

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Рубрики: Новости Hardware, мир роботехники, Дроны и коптеры,
Теги: беспилотник, дрон, арктика, спасатель, бпла
беспилотник, дрон, арктика, спасатель, бпла
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