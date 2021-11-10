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Заявления Gigabyte о разгоне Core i9-12900K до частоты 8 ГГц оказались ложью

Разработчик утилиты CPU-Z, которая используется в том числе для регистрации в базе CPU-Z Validate результатов разгона процессоров, отменил регистрацию результата экстремального разгона чипа Intel Core i9-12900K до частоты 8 ГГц, заявленного компанией Gigabyte. Выяснилось, что производитель не смог подтвердить разгон до такой частоты.

Источник изображения: Shutterstock

Источник изображения: Shutterstock

Производители компьютерного оборудования часто обращаются к оверклокерам, чтобы те смогли установить рекорды производительности на их новом оборудовании, тем самым давая возможность выделиться среди конкурентов. Как сообщалось в начале текущего месяца, тайваньский оверклокер Чи Хуа Ке (Chi-Hua Ke), известный под псевдонимом HiCookie, провёл экстремальный разгон процессора Core i9-12900K с использованием материнской платы Gigabyte Aorus Z690 Tachyon.

Вскоре в базе данных сайта HWBot.org (собирает статистику разгона компьютерных компонентов) появились данные о разгоне флагманской модели процессора серии Alder Lake до частоты 8 ГГц. Следом появился и пресс-релиз компании Gigabyte, в котором она с гордостью заявила, что сумела разогнать Intel Alder Lake до рекордных 8 ГГц, подкрепив свои слова скриншотами CPU-Z Validator. Однако разработчик программы с псевдонимом Doc TB незамедлительно отреагировал на это, разоблачив обман компании, говоря, что это невозможно.

Источник изображения: Gigabyte

Источник изображения: Gigabyte

После релиза Alder Lake множество оверклокеров по всему миру стали пытаться установить мировой рекорд в разгоне процессора, однако все столкнулись с ошибкой, возникающей при повышении коэффициента тактовой частоты до 63. В результате данные о фактической частоте разгона отображались в CPU-Z неправильно. Intel в итоге ошибку исправила, выпустив новый микрокод для чипов, но, похоже, оверклокеры нашли иной обходной путь, позволяющий заявлять о фиктивных результатах разгона чипов. Подробно об этом Doc TB написал на своей странице в Twitter. Было установлено, что стабильно все ядра Alder Lake способны разгоняться до 7 ГГц. А разгон на одном ядре возможен только до частоты 7,5-7,6 ГГц. По словам Doc TB, такой резкий переход до частоты 8 ГГц является «как минимум сомнительным».

Команда разработчиков CPU-Z обратилась в компанию Gigabyte, чтобы выяснить подробности о том, как ей, а точнее её оверклокеру HiCookie, удалось установить рекорд разгона процессора Alder Lake.

Фиктивные результаты разгона процессора Intel Core i9-12900K. Источник изображения: Gigabyte

Фиктивные результаты разгона процессора Intel Core i9-12900K. Источник изображения: Gigabyte

Однако компания не смогла предоставить конкретные доказательства того, что Core i9-12900K на самом деле был разогнан до заявленной рекордной частоты. По словам Doc TB, сам HiCookie, опубликовавший изначальный результат разгона в базе данных HWBot.org, также признался, что не смог повторить разгон чипа до 8 ГГц. В итоге этот результат исключили из базы данных CPU-Z Validator. 

На момент публикации данного текста на странице материнской платы Aorus Z690 Tachyon на сайте компании Gigabyte был по-прежнему указан фиктивный результат разгона чипа.

Команда CPU-Z также сообщила, что разработала новый алгоритм расчёта разгона, собирается проверить все уже зарегистрированные результаты для Alder Lake, а затем удалит фиктивные. Настоящий рекорд разгона Core i9-12900K на данный момент принадлежит оверклокеру Юну «Elmor» Сандстрёму (Jon Sandström). Он смог заставить процессор работать с частотой 7543,95 МГц на материнской плате ASUS ROG Maximus Z690 Apex.

Любопытно, что для Gigabyte подобный «казус» является не первым. С запуском компанией AMD процессора Ryzen 5 5950X тайваньский производитель материнских плат заявил, что на его модели X570 Aorus Master этот процессор был разогнан до рекордной частоты в 6362,16 МГц. Однако результат разгона не был подтверждён через базу данных CPU-Z Validator. Как пишет Doc TB, команда CPU-Z использовала для повторного анализа заявленного разгона новый алгоритм проверки, который показал, что 16-ядерный чип AMD на самом деле был разогнан до частоты 5683,94 МГц. Угадайте, кто заявил о результате рекордного разгона флагманского чипа в HWBot.org?

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: alder lake, intel, gigabyte, разгон
alder lake, intel, gigabyte, разгон
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