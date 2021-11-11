Итоги конкурса — узнай кто выиграл маршрутизатор Tenda!

Дорогие друзья!

Вот и завершился розыгрыш, который наш сайт провёл совместно с Представительством компании Tenda в России. Tenda на мировом рынке более 15 лет и является признанным поставщиком надежного сетевого оборудования для всех сегментов рынка. Основной акцент в РФ Tenda делает на производстве высокотехнологичных, надежных и простых в установке и использовании Wi-Fi решений: маршрутизаторов, Mesh-систем, точек доступа, а также устройств для умного дома и видеонаблюдения. Российская техподдержка Tenda работает 24/7, вся продукция компании локализована и имеет гарантию 3 года.

Этот конкурс был посвящен двухдиапазонному гигабитному Wi-Fi 6 маршрутизатору Tenda TX3. В модели ТХ3 используется стандарт следующего поколения Wi-Fi 6, что позволяет маршрутизатору достигать скорости одновременного доступа в двух диапазонах до 1775 Мбит/с. В ТХ3 реализован протокол безопасности WPA3 c новейшей системой шифрования. Технология MU-MIMO + OFDMA позволяет большему количеству устройств одновременно подключаться к Интернет. Маршрутизатор Tenda ТХ3 рекомендован для системы умного дома.

Чтобы принять участие в конкурсе и получить шанс выиграть один из трех маршрутизаторов Tenda TX3, вы должны были ответить на несколько простых вопросов о компании Tenda и ее продукции. Итак, конкурс завершен, пора подвести итоги и назвать имена победителей!

Тремя призерами, выигравшими маршрутизаторы Tenda TX3, стали:

Дмитрий Баронов (г. Брянск, bdn28@...),

Юрий Волков (г. Нижний Новгород, yuravv@...),

Александр Петров (г. Аксай, can90@...).

Поздравляем победителей и просим их прислать свои почтовые адреса с индексом и телефоны для связи на адрес редакции — призы будут отправлены почтой. Еще раз благодарим всех участников за проявленный интерес и приглашаем к участию в наших следующих конкурсах.



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