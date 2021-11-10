«Яндекс» объявил о проведении третьего фестиваля ретрокомпьютеров «Демодуляция»

Компания «Яндекс» анонсировала проведение третьего фестиваля «Демодуляция», посвящённого ретрокомпьютерам. Его посетители смогут увидеть расширенную экспозицию компьютеров, приставок и других устройств. В мероприятии можно будет поучаствовать в онлайн и оффлайн-формате.

По словам организаторов, мероприятие будет полезно как любителям, так и профессионалам из IT. Посетители смогут послушать лекции о создании первого советского ПК под названием БК0010, узнать больше о массовых мини-компьютерах PDP-8 и многом другом.

Также организаторы проведут конкурс среди ретроэнтузиастов. На конкурс принимаются более 20 видов компьютеров и консолей. Полный список устройств и правила можно найти на сайте «Яндекса».

Фестиваль пройдёт 27 ноября в главном офисе компании в Москве. Посещение мероприятия разрешено только в маске, а его трансляция будет проходить на YouTube.