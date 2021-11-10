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Казначейство и центробанк Великобритании обсудят введение цифровой валюты

Банк Англии и Казначейство Её Величества объявили о предстоящей серии консультаций, по результатам которой будет принято решение о том, следует ли Великобритании вводить собственную официальную цифровую валюту (CBDC — Central Bank Digital Currency).

Источник изображения: cryptostock / pixabay.com

Источник изображения: cryptostock / pixabay.com

Впервые британские финансовые организации создали рабочую группу по рассмотрению вопроса CBDC в апреле 2021 года. Тогда они пообещали «широкое обсуждение с заинтересованными лицами преимуществ, рисков и практических аспектов» данного решения. Проект получил название «Britcoin», хотя в последние полгода информации о нем не было.

Накануне Банк и Казначейство объявили об интенсификации работы. Очередные шаги в данном направлении будут предприняты в 2022 году. Они будут включать в себя консультации по текущей оценке ситуации с CBDC в Великобритании, а также выявление потребности в создании операционных и технологических моделей внедрения национальной цифровой валюты. По итогам консультаций ведомства огласят решение о том, согласны ли власти перейти в фазу непосредственной разработки проекта. При этом не уточняются ни участники данных консультаций, ни критерии, которые будут определять решение.

Тем не менее, если решение будет положительным, Банк и Казначейство разработают техническую спецификацию, которая описывает концептуальную структуру любой CBDC. А внедрение официальной цифровой валюты станет «крупным национальным инфраструктурным проектом». В результате «Britcoin» станет формой расчётов для домашних хозяйств и предприятий.

Тем временем, напомним, в Китае без официальных объявлений уже введён в обращение цифровой юань или e-CNY. По состоянию на октябрь 2021 года жители страны создали 140 млн кошельков и потратили этой валюты на общую сумму $9,5 млрд.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: cbdc, великобритания, консультации
cbdc, великобритания, консультации
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