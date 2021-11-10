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Xiaomi планирует в будущем переориентировать розничные магазины в Китае на продажу электромобилей

Китайский производитель смартфонов Xiaomi решил изменить маркетинговую стратегию в родной стране, открывая тысячи новых магазинов и создавая каналы продаж для собственных электромобилей, производство которых только планируется.

Источник изображений: mi.com

Источник изображений: mi.com

30 октября компания открыла в Китае юбилейный 10 000 магазин, выполнив данное ранее обещание по удвоению числа торговых точек и поставив новую задачу — открыть 30 000 магазинов в ближайшие 2–3 года. Это серьёзное решение для компании, которая обеспечила себе быстрый рост за счёт продажи смартфонов через интернет. Кроме того, это наглядная демонстрация того, как китайские производители реагируют на замедление экономического роста в стране. С другой стороны, это сопряжено с ростом издержек на рекламу, инвентарь и другое.

Невзирая на лидирующие позиции на мировом рынке, зарегистрированная в Гонконге Xiaomi все ещё отстаёт по продажам от Oppo и Vivo на внутреннем рынке Китая из-за своего слабого присутствия в традиционной рознице. Порядка 70 % смартфонов в Китае продаются офлайн, в то время как у Xiaomi на розницу приходится доля в 30 % продаж. Помимо смартфонов, в фирменных магазинах компании продаются подключаемые к интернету бытовые приборы, которые, по оценкам аналитиков, имеют более высокую маржу. Xiaomi надеется, что её розничные магазины со временем превратятся в шоурумы для фирменных электромобилей — их производство компания планирует наладить к 2024 году.

В остальном компания по-прежнему придерживается стратегии онлайн-продаж, поскольку она позволяет сохранять низкие цены без сети дистрибьюторов. Эта стратегия обеспечила ей быстрый рост с самого основания в 2010 году: по оценкам аналитиков Canalys, во II квартале Xiaomi обогнала Apple и стала вторым в мире производителем смартфонов. Однако на внутреннем китайском рынке компания опустилась с первого места в 2015 году до четвёртого в третьем квартале 2021 года, пропустив вперёд Vivo, Oppo и Honor. По сравнению с 10 000 магазинами Xiaomi, у принадлежащих BBK Electronics брендов Oppo и Vivo сейчас 200 000 магазинов в Китае.

Для увеличения продаж компания открывает не только собственные магазины, но и работает по франшизе, предпочитая, чтобы большинство ретейлеров в её сети были именно франчайзи, особенно в сельской местности. Кроме того, по стандартам Xiaomi устройство считается проданным только тогда, когда его покупает конечный потребитель, а не когда оно отгружается посредникам. Это снижает риск излишних запасов для магазинов и перекладывает бремя нераспроданных экземпляров обратно на производителя. Такая стратегия привлекает франчайзи, изначально недовольных низкой маржинальностью продукции Xiaomi. Вдобавок компания вынуждена мириться с более высокими издержками на офлайн-рекламу, которая всегда была дороже продвижения онлайн. Однако на долгосрочную перспективу крупная сеть офлайн-магазинов имеет смысл как почва для продажи электромобилей.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК, финансовые новости и аналитика,
Теги: xiaomi, магазин, китай
xiaomi, магазин, китай
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