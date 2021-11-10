OmniVision представила датчик RGBC для селфи-камер смартфонов с возможностью постоянной активной работы

Компания OmniVision анонсировала датчик изображений OV32C — своё первое изделие типа RGBC для фронтальных камер смартфонов с возможностью работы в постоянно активном режиме (Always-on).

Новинка имеет оптический формат 1/3,2 дюйма и насчитывает 32 млн пикселей. Задействована технология PureCel Plus-S — аналог Samsung ISOCELL Plus. Используются особые перегородки между пикселями, позволяющие более эффективно и точно захватывать фотоны, увеличивая показатели светочувствительности и цветопередачи по сравнению с обычными датчиками.

Новинка поддерживает съёмку с частотой 15 кадров в секунду при максимальном разрешении (32 млн пикселей) и 30 кадров в секунду при разрешении 8 млн пикселей.

Благодаря режиму Always-on с низким энергопотреблением могут быть автоматизированы такие функции, как сканирование QR-кодов или идентификация пользователя по изображению лица.

По сравнению с традиционными датчиками чувствительность, как утверждается, повышена на 50 %. Это позволяет формировать качественные изображения в условиях плохой освещённости.

Пробные поставки образцов сенсора OV32C уже начались. Первые смартфоны, оборудованные селфи-камерой на базе этого датчика, вероятно, выйдут в следующем году.