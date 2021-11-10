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EA открыла редактор Battlefield Portal, в котором можно создавать свои режимы

EA и студия DICE открыли доступ к веб-версии редактора Battlefield Portal для владельцев Battlefield 2042. С его помощью можно создавать уникальные режимы игры, совмещая карты, снаряжение и технику из Battlefield 3, Bad Company 2, Battlefield 1942 и новой части серии.

Источник: Steam

Источник: Steam

Редактор позволяет выбрать порядок и количество карт, установить модификаторы геймплея и определённые ограничения. Также пользователи могут определить тип бойцов, их оружие и гаджеты. Например, можно заставить игроков сражаться только дефибрилляторами или выставить против танков солдат с ножами. Но до выхода игры оценить созданный режим не получится.

Battlefield Portal
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Battlefield Portal будет доступен бесплатно для всех владельцев Battlefield 2042. После релиза редактор откроется для всех пользователей. В будущем разработчики планируют пополнять Battlefield Portal контентом из других игр серии.

Battlefield 2042 выйдет 19 ноября на PC (Steam, Origin, Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Ранний доступ откроется 12 ноября.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: ea, dice, battlefield, battlefield 2042, battlefield portal
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