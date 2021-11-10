МКС сегодня вечером придётся уклоняться от космического мусора

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что сегодня, 10 ноября, в 23:15 по московскому времени будет проведена внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Манёвр необходим для уклонения от космического мусора.

В предстоящую пятницу, 12 ноября, с орбитальным комплексом сблизится фрагмент космического аппарата Fengyun-1C — метеорологического спутника КНР. Он был уничтожен китайской противоспутниковой ракетой в ходе испытаний в 2007 году, в результате чего образовалось более 2300 объектов космического мусора.

Согласно расчётам, минимальное расстояние между фрагментом спутника и МКС составит чуть более 600 метров. Для изменения орбиты станции с целью уклонения от объекта будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18».

Двигатели проработают 361 секунду, а величина импульса составит 0,7 м/с. В результате, средняя высота орбиты МКС увеличится на 1240 м и составит 420,72 км.

Отметим также, что на 16 ноября намечена плановая коррекция орбиты МКС с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-20». Командиром основного экипажа является космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, а в качестве других участников полёта назначены космические туристы Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо.