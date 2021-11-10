3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостина острие наукиМКС сегодня вечером придётся уклоняться ...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

МКС сегодня вечером придётся уклоняться от космического мусора

Государственная корпорация «Роскосмос» сообщает о том, что сегодня, 10 ноября, в 23:15 по московскому времени будет проведена внеплановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС). Манёвр необходим для уклонения от космического мусора.

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

В предстоящую пятницу, 12 ноября, с орбитальным комплексом сблизится фрагмент космического аппарата Fengyun-1C — метеорологического спутника КНР. Он был уничтожен китайской противоспутниковой ракетой в ходе испытаний в 2007 году, в результате чего образовалось более 2300 объектов космического мусора.

Согласно расчётам, минимальное расстояние между фрагментом спутника и МКС составит чуть более 600 метров. Для изменения орбиты станции с целью уклонения от объекта будут включены двигатели причаливания и ориентации пристыкованного к МКС транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18».

Двигатели проработают 361 секунду, а величина импульса составит 0,7 м/с. В результате, средняя высота орбиты МКС увеличится на 1240 м и составит 420,72 км.

Отметим также, что на 16 ноября намечена плановая коррекция орбиты МКС с целью формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-20». Командиром основного экипажа является космонавт «Роскосмоса» Александр Мисуркин, а в качестве других участников полёта назначены космические туристы Юсаку Маэзава, президент корпорации «Старт Тудей», и Йозо Хирано, личный ассистент Юсаку Маэзавы. Их дублеры — космонавт «Роскосмоса» Александр Скворцов и участник космического полёта Щун Огисо. 

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россия намерена эксплуатировать МКС как минимум до 2027 года
«Роскосмос» показал корабль «Прогресс М-УМ» в связке с МКС-модулем «Причал»
В первом квартале 2022 года к МКС планируется запустить два российских корабля
Китай хочет построить 5 огромных радиотелескопов и на 50 лет обогнать остальной мир в радиоастрономии
Cisco с американскими учёными разрабатывают прототип фотонных квантовых процессоров
Российская технология позволит существенно снизить стоимость создания квантовых линий связи
Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: мкс, космос, космический мусор, орбита, наука
мкс, космос, космический мусор, орбита, наука
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.