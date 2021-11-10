3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостиавтомобили, мотоциклы, транспортные сред...Hyundai выделила проект аэротакси в брен...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году

Hyundai уже неоднократно заявляла о планах выйти на рынок электрических летательных аппаратов с вертикальными взлётом и посадкой (eVTOL). Теперь же корейская компания в очередной раз подтвердила серьёзность своих намерений, объявив об отделении данного проекта в бренд Supernal, а первая модель будет введена в эксплуатацию в 2028 году.

Источник изображения: supernal.aero

Источник изображения: supernal.aero

В реальности компания готовит нечто большее, чем одну модель транспортного средства или даже семейства электролётов. Речь идёт о комплексной транспортной экосистеме с взаимосвязанными элементами, которые координируются и заказываются в одном приложении. Из офиса до стоянки электролётов можно добраться на электросамокате, далее преодолеть городские пробки на eVTOL, чтобы приехать домой на электромобиле. В рамках проектов по многочисленным дочерним компаниям Hyundai стремится создать все необходимые транспортные элементы и связать их интеллектуальной программной платформой. Это оригинальная стратегия даже на фоне общего тренда с беспилотными машинами — транспорт становится больше услугой, чем товаром.

У Supernal уже есть офисы в городе Вашингтон, а также в штате Калифорния — компания принимает активное участие в разработке юридической платформы для малой электроавиации в США. Supernal планирует начать оформление необходимых разрешений не ранее 2024 года, когда передовые бренды вроде Joby Aviation собираются уже начать предоставление услуг. При этом корейская компания уточняет, что пассажирские перевозки с первого дня будут предоставляться в полностью беспилотном режиме. В качестве источников питания Supernal рассматривает как литийионные батареи, так и водородные топливные элементы.

Для реализации проекта Hyundai планирует задействовать все доступные ресурсы: опыт в массовом производстве автотранспорта, а также технические наработки принадлежащей ей компании Boston Dynamics, которая является одним из мировых технологических лидеров в области робототехники. Предполагается, что производство электролётов будет налажено с «беспрецедентными темпами для аэрокосмической промышленности».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
В Австралии скоро начнутся лётные испытания уникального электролёта с огромной дальностью полёта
Представлен летающий электробайк Jetson One за $92 тыс. — покупатели разобрали все заказы до 2023 года
Инвесторы дали свыше $500 млн на разработку летающих автомобилей Xpeng
Аккумуляторы SES с повышенной плотностью и быстрой зарядкой будут выпускаться в США, Китае и Южной Корее
Nikola выплатит регулятору штраф $125 млн за мошенничество своего основателя
LFP-аккумуляторы SK On не будут похожи на изделия конкурентов
Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: hyundai, evtol, аэротакси
hyundai, evtol, аэротакси
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.