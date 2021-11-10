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Большое обновление для Among Us расширило список ролей для персонажей и добавило монетизацию

Студия Innersloth представила большое обновление для Among Us, детали которого приведены в пятиминутном видеоролике. Апдейт уже вышел: игра получила набор косметических предметов, новые роли для персонажей и новые методы монетизации.

Источник изображений: Innersloth.com

Источник изображений: Innersloth.com

Набор ролей для персонажей пополнился четырьмя новыми категориями. В стане так называемых «мирных» появились три новые роли:

  • учёный — имеет способность в любой момент узнавать, кто жив, а кто нет. Использует для активации данного навыка батарею, которая заряжается после выполнения заданий;
  • ангел-хранитель — после своей гибели накладывает щит на «мирного»;
  • инженер — использует вентиляционные ходы для передвижения.

У «предателей» появился оборотень — персонаж, способный принимать облик любого другого персонажа.  

Innersloth в официальном сообщении на сайте призналась, что для дальнейшего развития Among Us ей пришлось добавить в игру систему монетизации.

Теперь тут есть упрощённый вариант боевого пропуска (он же Cosmicube) — его покупка открывает лабиринт наград, прохождение которого не ограничено по времени. Появилась также премиум-валюта Stars — её можно купить только за реальные деньги. Ресурс Beans можно заработать, просто играя в Among Us, он предназначен для покупки боевого пропуска Cosmicube.

Самым главным компонентом игры остаётся опыт, с помощью которого прокачивается аккаунт пользователя. При достижении нового уровня выдаются бонусы, увеличивающие количество получаемых ресурсов.

Представители Innersloth также сообщили, что теперь весь прогресс игрока привязан к аккаунту Among Us — его можно переносить между большинством целевых платформ (за исключением Switch).

Among Us вышла в июне 2018 года на мобильных устройствах, а позже добралась до ПК и Nintendo Switch. Цифровая версия проекта должна выйти на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S уже 14 декабря. В этот же день проект пополнит библиотеку Xbox Game Pass.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Аркада, Игры для Android, Игры для iOS, Nintendo,
Теги: among us, innersloth, аркада
among us, innersloth, аркада
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