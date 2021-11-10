«Уважай Дюка»: на Kickstarter начался сбор средств на разработку комиксного ретрошутера Chains of Fury

На Kickstarter стартовал сбор средств на разработку Chains of Fury — ретрошутера с элементами метроидвании и комиксной графикой от студии Cobble Games. Одновременно в Steam появилась новая бесплатная демоверсия.

Для успешного окончания кампании авторам требуется €7,5 тысяч. На момент подготовки этой заметки пользователи перечислили больше половины этой суммы. Создатели уже располагают средствами, необходимыми для завершения разработки. Деньги, полученные через Kickstarter, помогут сделать игру «больше и лучше». Дополнительные цели включают бонусный уровень, режим арены, добивания, хардкорный режим и онлайновый мультиплеер.

Chains of Fury описывается как напряжённый шутер в духе Duke Nukem, Quake, Unreal Tournament и Doom. Визуальная стилистика вдохновлена комиксами о Хеллбое (Hellboy) и Лобо (Lobo), а также шутерами XIII и Void Bastards. Игрокам предстоит управлять наёмником, жаждущим отомстить своим клиентам, из-за которых он оказался в тюрьме. «Ты найдёшь их и заберёшь свои деньги, — говорят авторы. — Ни спасения мира, ни затёртого героизма, ни пощады. Ничего личного, просто бизнес».

Разработчики обещают динамичный геймплей и высокую разрушаемость окружения. Почти все преграды можно уничтожить, поэтому игрокам не придётся искать ключи, чтобы открыть двери. В арсенал войдут «всеми любимые виды оружия», в том числе миниган, дробовик, огнемёт, арбалет и электромагнитная пушка. Будет и ближний бой со «смертельными ударами и пинками». В расправе с врагами поможет окружение: пропасти, силовые поля, воронки, пики на стенах и другое. Также в числе особенностей упомянуты тайники, «пасхалки» и чёрный юмор. Помимо одиночного режима, заявлен мультиплеер на разделённом экране.

Chains of Fury находится в разработке более двух лет. За это время авторы выпустили в Steam несколько демоверсий. В новейшую вошла часть первого биома с множеством врагов и разрушаемых элементов окружения. По окончании кампании на Kickstarter вкладчики, перечислившие не менее €10, получат расширенную версию демо, включающую весь первый биом и сражение с боссом.

В рекомендованных системных требованиях указаны четырёхъядерный процессор с тактовой частотой 2,5 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 Гбайт видеопамяти.

Chains of Fury

Релиз Chains of Fury запланирован на третий квартал 2022 года на ПК. Издателем шутера выступает польская Gaming Factory S.A., выпустившая симуляторы Castle Flipper и Farming Life. Игра выйдет с текстовым переводом на русский язык. После релиза разработчики займутся переносом проекта на PlayStation, Xbox и Nintendo Switch, а также созданием DLC.