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Официальные обои для Windows 11 SE стали доступны для загрузки

На этой неделе Microsoft представила Windows 11 SE — облегчённую версию своей новой операционной системы, предназначенную для использования в бюджетных ноутбуках для студентов и школьников. ОС будет поставляться вместе с портативными компьютерами, такими как Surface Laptop SE, а вот отдельно скачать её будет нельзя. Но можно прикоснуться к новой ОС через фирменные обои Windows 11 SE Bloom, которые уже можно скачать.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

Изображение напоминает то, что мы ранее видели на обоях Bloom в Windows 11, но здесь на смену оттенкам синего пришли другие цвета, такие как розовый, жёлтый, фиолетовый и красный. Скачать обои Windows 11 SE Bloom в оригинальном качестве можно в интернете.

Что касается самой Windows 11 SE, то она представляет собой урезанную версию Windows 11, которая оптимизирована для организации комфортного обучающего пространства и взаимодействия с другими образовательными предложениями софтверного гиганта. В ней нет многих макетов Snap, виджетов и некоторых других функций. Это сделано для того, чтобы упростить ОС для использования на ноутбуках, не отличающихся высоким уровнем производительности. Ещё одна особенность Windows 11 SE заключается в том, что файлы, с которыми взаимодействует пользователь на устройстве, автоматически сохраняются в облачном пространстве.

Что касается устройства Surface Laptop SE стоимостью $249, то оно представляет собой ноутбук, который будет поставлять с новой ОС. Он имеет в оснащении процессор Intel Celeron, 4 Гбайт оперативной памяти и накопитель формата eMMC на 64 Гбайт. В скором времени ожидается появление бюджетных ноутбуков с Windows 11 SE от других производителей, таких как Acer, Asus, Dell и др.

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Рубрики: Новости Software, Операционные системы,
Теги: windows 11 se, microsoft, обои
windows 11 se, microsoft, обои
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