Видео: десятки минут геймплея Elden Ring с закрытого тестирования

Сегодня, 10 ноября, спало эмбарго на публикацию предварительных обзоров ролевого экшена в открытом мире Elden Ring: YouTube наводнили геймплейные ролики проекта разной продолжительности.

В своих видео (см. прикреплённый ниже плейлист) журналисты и блогеры показали исследование окружения, зачистку подземелий, сражения с рядовыми противниками, а также боссами.

Моддер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald) отметил, что Elden Ring вслед за Dark Souls 3 и Bloodborne страдает от неравномерности вывода кадров, но, по крайней мере, выдаёт вполне стабильную производительность (в частности, на PS4).

Напомним, отобранные для участия в закрытом тестировании игроки смогут опробовать Elden Ring с 12 по 15 ноября в формате пяти трёхчасовых сессий. Испытания пройдут на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Релиз Elden Ring ожидается 25 февраля 2022 года на перечисленных консолях и ПК (Steam). Геймерам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов, завладевших древними рунами.