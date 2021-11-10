3DNewsНовости SoftwarePlayStationВидео: десятки минут геймплея Elden Ring...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Видео: десятки минут геймплея Elden Ring с закрытого тестирования

Сегодня, 10 ноября, спало эмбарго на публикацию предварительных обзоров ролевого экшена в открытом мире Elden Ring: YouTube наводнили геймплейные ролики проекта разной продолжительности.

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

Источник изображения: Bandai Namco Entertainment

В своих видео (см. прикреплённый ниже плейлист) журналисты и блогеры показали исследование окружения, зачистку подземелий, сражения с рядовыми противниками, а также боссами.

Моддер Лэнс Макдоналд (Lance McDonald) отметил, что Elden Ring вслед за Dark Souls 3 и Bloodborne страдает от неравномерности вывода кадров, но, по крайней мере, выдаёт вполне стабильную производительность (в частности, на PS4).

Напомним, отобранные для участия в закрытом тестировании игроки смогут опробовать Elden Ring с 12 по 15 ноября в формате пяти трёхчасовых сессий. Испытания пройдут на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Релиз Elden Ring ожидается 25 февраля 2022 года на перечисленных консолях и ПК (Steam). Геймерам в роли «погасшего» предстоит отвоевать Междуземье у шестерых полубогов, завладевших древними рунами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Спекулянты начали продавать доступ к закрытому тестированию Elden Ring
В Elden Ring на ПК и консолях нынешнего поколения добавят трассировку лучей
Разработчики Elden Ring рассказали, за какие классы можно будет сыграть в рамках закрытого тестирования
Моддеры вернули в Mass Effect Legendary Edition потерянное дополнение
Valve определила сроки проведения следующего Steam-фестиваля «Играм быть»
Некоторые игры с защитой Denuvo не запускались из-за истёкшего домена
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: elden ring, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
elden ring, fromsoftware, sony interactive entertainment, ролевой экшен
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
На фоне начала продаж Intel Alder Lake цены на процессоры AMD Ryzen 5000 начали снижаться 299
Компьютер месяца — ноябрь 2021 года 171
AMD рассказала про EPYC на архитектуре Zen 4: 96-ядерный Genoa и 128-ядерный Bergamo 167
Большинство пользователей не торопятся обновлять ПК до Windows 11 164

© 1997-2021 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
SpinLaunch впервые протестировала прототип кинетической системы запуска объектов в космос без ракет
Транспортный самолёт наконец смог подхватить БПЛА «Гремлины» в воздухе, но только один из двух беспилотников
За 15 лет Китай построит 150 новых атомных реакторов
Американская Hermeus показала прототип гиперзвукового беспилотника и пообещала пассажирский гиперзвуковой самолёт к 2029 году
Появилось сравнение геймплея ремастера GTA: Vice City и оригинальной игры
Настольная версия Google Chrome позволит создавать и редактировать скриншоты прямо в браузере 5 ч.
NVIDIA расширила географию сервиса LaunchPad 5 ч.
Разработчики Marvel’s Avengers наконец показали, как будет выглядеть Человек-паук в их игре 7 ч.
Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами 8 ч.
Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек 8 ч.
Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD 9 ч.
Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA 9 ч.
Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace 9 ч.
Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности 10 ч.
Google работала над разблокировкой Pixel 6 по лицу, но не успела закончить к моменту запуска смартфона 10 ч.
Ветеран Broadcom обвинён в краже секретов для китайского стартапа 3 ч.
Новая статья: Обзор офисного мини-ПК на российском Arm-процессоре Baikal-M 5 ч.
Акции Rivian взлетели на 37 % после дебюта на бирже — компания стала шестым крупнейшим автопроизводителем в мире 5 ч.
Выход портативной консоли Steam Deck отложили до февраля 2022 года — всё из-за дефицита компонентов 6 ч.
Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870 6 ч.
Motorola готовит смартфон Moto G Power (2022) с мощной батареей 7 ч.
Samsung Poseidon V2 — первая СХД на базе Intel Xeon Sapphire Rapids с DDR5, PCIe 5.0 и CXL 7 ч.
Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября 9 ч.
UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 % 9 ч.
Hyundai выделила проект аэротакси в бренд Supernal — первая модель начнёт возить людей в 2028 году 12 ч.