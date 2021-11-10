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UNISOC за год нарастила квартальные продажи чипов для смартфонов почти на 15 000 %

Исследовательская компания CINNO опубликовала отчёт о поставках чипов для смартфонов на китайском рынке. Первое место в третьем квартале заняла MediaTek за которой по пятам следует Qualcomm. В плане роста лучше всех себя проявила UNISOC — компания увеличила квартальные поставки сразу на 14 726,1 % в годовом исчислении.

Источник изображения: UNISOC

Источник изображения: UNISOC

Для начала CINNO сообщила о поставках чипов в сентябре 2021 года. В этом месяце Qualcomm заняла первое место, продав 8,6 миллиона чипов, что на 59,2 % больше, чем годом ранее, но на 18,5 % меньше чем в августе. MediaTek в сентябре продала 8,4 миллиона чипсетов, что соответствует спаду на 17,4 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 2,8 % в годовом исчислении. Apple продемонстрировала рост на 32,5 % по сравнению с августом и на 43,6 % в годовом исчислении.

Источник изображения: CINNO

Источник изображения: CINNO

Продажи HiSilicon Kirin упали на 27,7 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 74,8 % по сравнению с сентябрём 2020 года. UNISOC в сентябре продала на 19,1 % меньше чипов, чем в августе, но на 10 291,3 % больше, чем в сентябре прошлого года.

Источник изображения: CINNO

Источник изображения: CINNO

Что касается результатов третьего квартала, CINNO сообщает, что первое место заняла MediaTek, которая поставила 28,8 миллиона чипсетов, что соответствует росту на 9,3 % по сравнению с прошлым кварталом и на 24,6 % по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Такое же количество чипов продала и Qualcomm. Любопытно, что два ведущих чипмейкера демонстрируют одинаковые продажи второй квартал подряд. Самым быстрорастущим производителем микросхем для смартфонов стала UNISOC. Компания продала 4,1 миллиона чипов в третьем квартале, что на 95,7 % больше, чем во втором квартале и на 14 726,1 % больше, чем годом ранее.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, SoC и микросхемы-контроллеры,
Теги: чипы, рынок, поставки, рост, unisoc
чипы, рынок, поставки, рост, unisoc
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