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Samsung опровергла слухи об анонсе нового чипсета Exynos 19 ноября

Вчера аккаунт Samsung Exynos в Instagram опубликовал тизер мероприятия, назначенного на 19 ноября, что породило слухи о намерении компании представить новый процессор для смартфонов в этот день. Сегодня Samsung опровергла эти слухи, заявив в Twitter, что ожидать нового чипа Exynos 19 ноября не стоит.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Samsung заявила, что вместо запуска новой однокристальной платформы раскроет «некоторые изменения» в аккаунтах компании в социальных сетях. Похоже, что аккаунт @SamungExynos будет переведён на новую учётную запись @SamsungDSGlobal. В сообщении, опубликованном компанией в Instagram, говорится: «19 ноября мы переходим на новый социальный канал. Оставайтесь на связи».

Таким образом, информации о том, когда Samsung представит новые чипсеты, снова нет. Предполагается, что в скором времени компания представит чипсет Exynos 1280 для производительных смартфонов среднего уровня, а также флагманский Exynos 2200 с графикой AMD.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, комментарии последних событий, SoC и микросхемы-контроллеры, слухи,
Теги: слухи, опровержение, чипсет, samsung, exynos
слухи, опровержение, чипсет, samsung, exynos
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