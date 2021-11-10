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Новый трейлер «юбилейного» издания Skyrim призывает пережить приключение 10-летней давности

Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios в официальном микроблоге своей ролевой серии The Elder Scrolls представили новый трейлер «юбилейной» версии The Elder Scrolls V: Skyrim.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition представляет собой наиболее полное издание культовой RPG, включающее, в том числе, все ранее вышедшие творения Клуба творчества, а также новую подборку модификаций.

Обнародованный ролик длится чуть меньше двух минут и демонстрирует основные особенности Anniversary Edition и оригинальной Skyrim, удостоившейся многочисленных (более 200) наград «Игра года».

Ранее стало известно, что стоимость Anniversary Edition в цифровых магазинах составит 3399 рублей ($50), а апгрейд со Special Edition обойдётся пользователям в 1429 рублей ($20).

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition поступит в продажу уже завтра, 11 ноября, для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Владельцам проекта на консолях прошедшего цикла версии для нового поколения достанутся бесплатно.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой экшен
the elder scrolls v: skyrim, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой экшен
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