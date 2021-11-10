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Microsoft и Meta работают над интеграцией сервисов Teams и Workplace

По сообщениям сетевых источников, компании Microsoft и Meta (до недавнего времени Facebook) работают над интеграцией своих фирменных сервисов видеоконференций и совместной работы Teams и Workplace. В результате Teams станет доступен пользователям платформы Workplace, а некоторые функции Workplace появятся в Teams. Например, пользователи смогут участвовать в онлайн-собраниях и оставлять комментарии, не переключаясь между приложениями.

Источник изображения: Meta

Источник изображения: Meta

Microsoft также интегрирует Workplace в Teams, после чего соответствующее приложение появится на панели навигации сервиса совместной работы. Взаимодействуя с ним клиенты компаний смогут видеть контент из Workplace, не покидая Teams. Интеграция принесёт и другие возможности, которые могут оказаться полезными, особенно для компаний, которые используют оба сервиса.

Интеграция Teams и Workplace является очередным этапом более широкой партнёрской деятельности Microsoft и Meta. В настоящее время Workplace уже может интегрироваться в SharePoint, OneDrive и Office 365. Meta также интегрировала Workplace в Azure Active Directory и там приложение быстро вошло в число лучших для этой службы. В это же время ожидается появление Microsoft Teams на устройствах Meta Portal, запуск которых должен состояться в декабре.

Источник изображения: Meta

Источник изображения: Meta

Что касается нынешней интеграции Teams и Workplace, то оценить её преимущества корпоративные клиенты смогут, начиная с этой недели. Отметим, что возможность трансляции онлайн-собраний из Teams в Workplace появится только в следующем году.

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Рубрики: Новости Software, программное обеспечение,
Теги: workplace, teams, microsoft, meta, совместная работа
workplace, teams, microsoft, meta, совместная работа
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