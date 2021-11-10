Вышел тест 3DMark Storage Benchmark для оценки игровой производительности HDD и SSD

Компания UL Benchmarks выпустила новое дополнение для своего бенчмарка 3DMark, предназначенное для тестирования производительности систем хранения данных. Дополнение называется 3DMark Storage Benchmark. Приложение поддерживает все современных накопители данных, начиная от высокопроизводительных NVMe-накопителей стандарта PCIe 4.0 и заканчивая недорогими SATA SSD и гибридными решениями большой ёмкости, позволяя оценить их быстродействие.

В UL отмечают, что большинство синтетических тестов для оценки производительности систем хранения данных были разработаны ещё во времена, когда основным средством хранения данных на ПК были жёсткие диски. Сегодня во многих игровых компьютерах используются твердотельные накопители.

По мнению UL, существующие бенчмарки не способны в полной мере отображать производительность накопителей в играх. Активность систем хранения данных состоит из операций ввода–вывода. Эти операции можно записать, пока накопитель выполняет ту или иную задачу. Затем эту информацию можно использовать для оценки практической производительности накопителя в конкретных игровых задачах, например, при загрузке игр, сохранении, установке игровых файлов и записи игровых видеопотоков.

Тест 3DMark Storage Benchmark поддерживает как внутренние, так и внешние накопители. Как обычно, более высокий результат отражает более высокий уровень производительности накопителя. Ниже приведены несколько примеров быстродействия накопителей различных моделей:

Дополнение 3DMark Storage Benchmark платное. Компания просит за него 82 российских рубля. Владельцы лицензионной версии 3DMark могут приобрести его в Steam или через официальный сайт UL Benchmarks. Для владельцев 3DMark Professional Edition с активной лицензией обновление предоставляется бесплатно.