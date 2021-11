Улучшения, треклист и сравнение графики: Rockstar поделилась новыми подробностями сборника ремастеров GTA

Студия Rockstar Games в разосланном мировым СМИ пресс-релизе поделилась подробностями выходящего завтра в цифровом формате сборника Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition.

Напомним, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition включает переиздания GTA III, Vice City и San Andreas с графическими улучшениями и слегка осовремененным геймплеем (в частности, управлением на манер GTA V).

Как стало известно, в ремастерах обновят колесо выбора оружия и радио, мини-карту и трофеи, добавят опцию мгновенного перезапуска проваленной миссии и поддержку нескольких новых языков, включая русский.

Кроме того, сборник предложит улучшенные эффекты, освещение, текстуры и дальность прорисовки, а также поддержку 4K и 60 кадров/с (PS5, Xbox Series X), NVIDIA DLSS (PC) и функцию управления движением (Switch).

Что касается музыки, то в Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition будет доступно более 200 песен с 29 радиостанций в повышенном по сравнению с предыдущими релизами качестве.

С полным списком треков можно ознакомиться в материале на сайте Video Games Chronicle. Журналисты портала также собрали перечень отсутствующих в пресс-релизе Rockstar Games композиций.

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition поступит в продажу 11 ноября для PC (Rockstar Games Launcher), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Розничный релиз состоится 7 декабря.