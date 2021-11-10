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Продажи Deep Rock Galactic превысили 3 млн копий, а аудитория игры разрослась до 4 млн человек

Издательство Coffee Stain Publishing и разработчики из студии Ghost Ship Games поделились информацией о новых успехах своего научно-фантастического кооперативного шутера Deep Rock Galactic.

Источник изображений: Steam

Источник изображений: Steam

Напомним, к концу января текущего года продажи Deep Rock Galactic превысили 2 млн копий, из которых на протяжении 2020-го было реализовано свыше 1,1 млн — больше, чем по сумме 2018-го и 2019-го.

Как стало известно, на данный момент Deep Rock Galactic разлетелась по миру в количестве более 3 млн копий. При этом аудитория игры (учитывает бесплатные выходные и Xbox Game Pass) составляет свыше 4 млн человек.

Разработчики также заверили, что продолжат поддерживать и развивать Deep Rock Galactic в обозримом будущем. Подробностями своих планов авторы собираются поделиться в течение месяца.

Ранний доступ Deep Rock Galactic стартовал в феврале 2018 года, а полноценный релиз состоялся в мае 2020-го. В настоящее время игру можно приобрести на PC (Steam, Microsoft Store) и Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox,
Теги: deep rock galactic, ghost ship games, coffee stain publishing, шутер, продажи игр
deep rock galactic, ghost ship games, coffee stain publishing, шутер, продажи игр
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