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Twitter сформировала команду по работе с блокчейном и криптовалютами

Twitter создаёт новое подразделение, которое будет заниматься «всем, что связано с криптовалютами и блокчейном в Twitter». Команду с незатейливым названием Twitter Crypto возглавит Тесс Ринеарсон (Tess Rinearson), которая будет руководить группой инженеров и работать над будущим блокчейна и криптовалют в Twitter.

Источник изображения: Grayson Blackmon / The Verge

Источник изображения: Grayson Blackmon / The Verge

«Мы будем изучать возможности поддержать растущий интерес к использованию децентрализованных приложений для управления виртуальными товарами и цифровыми валютами среди создателей контента, — написала Рианерсон в Twitter. — В будущем мы также будем изучать, как идеи криптосообществ могут помочь нам раздвинуть границы возможного». Она добавила, что её команда будет тесно сотрудничать с Bluesky, независимой инициативой по созданию децентрализованной соцсети, финансируемой Twitter.

Компания заявила, что Ринеарсон будет работать под руководством главного технологического директора Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal), а её команда будет способствовать продвижению Twitter в сфере децентрализованных соцсетей. Компания отмечает, что среди создателей контента наблюдается массовый и постоянно растущий интерес к использованию децентрализованных приложений для управления виртуальными товарами и цифровыми деньгами. Ринеарсон сосредоточит внимание на этих вопросах.

В сентябре Twitter объявила, что позволит создателям контента на своей платформе получать материальное поощрение в биткоинах. Кроме того, компания заявила, что изучит возможность использовать криптовалюты для оплаты других функций, таких как Ticketed Spaces, поскольку, по словам Twitter, «не все люди хотят или могут принимать традиционные деньги».

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети,
Теги: социальные сети, криптография, объявления, twitter
социальные сети, криптография, объявления, twitter
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