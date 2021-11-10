Oppo готовит продвинутый планшет на чипе Qualcomm Snapdragon 870

В ноябре прошлого года в Сети впервые появились слухи о намерении Oppo начать выпуск планшетов и ноутбуков. Однако 2021 год уже подходит к концу, а китайская компания до сих пор не представила эти устройства. И хотя Oppo ещё официально не раскрыла свои планы в отношении планшетов, в Сеть утекли живые фото и технические характеристики предполагаемого планшета Oppo.

Изображение раскрывает довольно мало подробностей о грядущем планшете Oppo, однако оно позволяет понять, что фронтальная камера не врезана в экран устройства. В дополнение к фотографии появилось несколько скриншотов, которые раскрывают технические параметры аппарата.

Согласно этим скриншотам, Oppo Pad будет основан на чипе Snapdragon 870. Чипсет будет работать в связке с 6 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителем. В качестве операционной системы будет использоваться Android 11 с оболочкой Color OS 12.

Техноблог Digital Chat Station заявляет, что устройство получит 11-дюймовую матрицу с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Сообщается, что планшет сможет похвастаться 8080-мА·ч аккумулятором.

Новое устройство будет первым планшетом Oppo, но не первым планшетом материснкой компании BBK Electronics. Им стал Realme Pad, представленный пару месяцев назад. Планшет получил чипсет MediaTek Helio G80 и 10,4-дюймовый IPS-экран. Также Realme уже выпустила ноутбук.