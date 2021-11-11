Акции производителя электромобилей Rivian резко выросли после первичного размещения на бирже NASDAQ во вторник. В результате этого рыночная стоимость компании выросла до $100 миллиардов, что сделало стартап, разрабатывающий электрические фургоны, пикапы и внедорожники, вторым по величине автопроизводителем в США после Tesla и шестым в мире.

Стоит отметить, что Rivian, которая за последние два года понесла убытков более чем на $2 миллиарда, начала поставлять свои первые электрические пикапы клиентам только в сентябре. Компания вызвала значительный интерес со стороны инвесторов во многом благодаря тому, что уже получила поддержку интернет-гиганта Amazon.

Во вторник Rivian привлекла более $11,9 миллиарда от инвесторов, которые купили акции компании по $78 за штуку, что выше стоимости, на которую рассчитывал стартап. Размещение акций компании на фондовой бирже вошло в десятку крупнейших IPO в истории США. Rivian уже сравнивают с Tesla, которая изменила рынок электромобилей.

Компания обошла конкурентов, включая Ford и General Motors, в разработке электрических пикапов, а теперь и в рыночной стоимости. Следующим шагом Rivian станет наращивание производства, выпуск внедорожника в декабре и грузового фургона в 2023 году. Недавно Rivian вложила значительные средства в производство электрического пикапа R1T, который разработан с оглядкой на любителей активного отдыха.

Rivian была основана в 2009 году как Mainstream Motors, а в 2011 году получила нынешнее имя, которое произошло от названия индийской реки. Изначально компания преследовала идею создания спортивного электромобиля, но позже изменила направление деятельности и сосредоточилась на грузовиках и внедорожниках.

Решающее значение для возникновения высокого интереса со стороны инвесторов сыграли отношения Rivian с Amazon. Последняя не только владеет 20 % акций производителя электромобилей, но и заявила, что купит у компании 100 тысяч электрических фургонов, как только будет налажено их производство. В число инвесторов Rivian входит даже конкурирующая Ford.

Высокие котировки акций Rivian демонстрируют, как сильно выросла важность производителей электромобилей за последние годы. Когда Tesla стала публичной в 2009 году, её акции стоили $17 за штуку, благодаря чему компания оценивалась в $1,5 миллиарда. Сегодня цены на акции Tesla перевалили за $1000, а капитализация компании — за $1 триллион. Успех Rivian вселяет уверенность в том, что производителя электрических грузовиков также ждёт большое будущее.