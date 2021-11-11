Seagate показала первый в мире жёсткий диск с интерфейсом PCIe NVMe

На мероприятии Open Compute Project Summit компания Seagate продемонстрировала первый в мире жёсткий диск, оснащённый интерфейсом PCIe. Как и современные твердотельные накопители, экспериментальная модель HDD использует протокол NVMe. Применение единого протокола устройствами хранения различных форм-факторов существенно упростит их эксплуатацию в тех же центрах обработки данных.

Экспериментальная модель HDD с интерфейсом PCIe использует проприетарный контроллер Seagate, поддерживающий протоколы SAS, SATA и NVMe через порт NVMe и не требует использования каких-либо переходников. Работа экспериментального жёсткого диска демонстрировалась в составе платформы 2U JBOD, оснащённой относительно простым коммутатором PCIe на 12 HDD в форм-факторе 3,5 дюйма.

Следует учесть, что самые современные жёсткие диски едва ли могут воспользоваться всеми преимуществами пропускной способности даже одной лини PCIe 2.0. Однако будущие модели HDD будут оснащаться многоактуаторными приводами для позиционирования магнитных головок. Поэтому для таких решений пропускной способности интерфейса SATA (6 Гбит/с) или SAS (12 Гбит/с) может быть недостаточно. Но в первую очередь всё же производители жёстких дисков пытаются найти эффективную замену устаревшим интерфейсам. Использование PCIe может оказаться здесь как нельзя кстати. Кроме того, поскольку в среде дата-центров растёт популярность твердотельных накопителей, использование протокола NVMe постепенно становится повсеместным, поэтому его поддержку также было бы логично реализовать и в HDD. Именно поэтому в спецификациях нового протокола NVMe 2.0 учитывается и этот момент.

Использование единого протокола для SSD и HDD упростит аппаратный и программный контроль для дата-центров, повысит потенциал масштабирования систем хранения данных и, как следствие, приведёт к снижению стоимости их владения.

Однако распространение жёстких дисков с PCIe на рынке потребует времени. По словам Seagate, первые образцы подобных накопителей станут доступны для её клиентов к сентябрю будущего года. Коммерческое же использование HDD с интерфейсом PCIe / NVMe начнётся не ранее 2024 года. В настоящий момент компания считает, что основной интерес данная разработка найдёт среди дата-центров. Однако очевидное преимущество в виде повышенной производительности и универсальной архитектуры от перехода на новый стандарт HDD также могли бы получить и обычные потребители.

С учётом дорожной карты Seagate компания может начать коммерческое использование интерфейса PCIe в моделях жёстких дисков на базе технологии термомагнитной записи (HAMR), оснащённых одним или двумя актуаторами и обладающих объёмом от 30 до 40 Тбайт.