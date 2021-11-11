MSI впервые показала огромную флагманскую материнскую плату MEG Z690 Godlike

Компания MSI впервые показала флагманскую материнскую плату MEG Z690 Godlike для процессоров Intel Core 12-го поколения. При первом взгляде на неё сразу и не скажешь, что перед нами именно материнская плата — настолько необычной и футуристической она выглядит. О её природе лишь напоминает процессорный разъём LGA 1700.

Производитель сообщил, что плата MEG Z690 Godlike получила одну из 16 наград CES 2022 Innovation Honoree Award. Ещё 15 наград заработали другие продукты производителя, включая мониторы, настольные компьютеры и видеокарту.

We won 16 CES 2022 Innovation Honoree Awards! 🏅🏅🏅

🏅Modern DM10

MEG Z690 GODLIKE

MEG Z690 UNIFY-X

MEG TREBLE

MEG PROSPECT

Clutch GM41 Lightweight Wireless

MEG ARTYMIS 341 MiniLED

MEG 551U OLED

MPG321UR-QD Xbox Edition

GeForce RTX 3080 Ti SEA HAWK X 🏅

3 more to reveal in Jan! pic.twitter.com/dTeHCZXqEa — MSI UK (@MSI__UK) November 10, 2021

Материнская плата MEG Z690 Godlike относится к продуктам старшей серии MEG производителя и является самым передовым её решением. Она использует форм-фактор E-ATX, однако в отличие от большинства других представителей этого сегмента плат она обладает практически идеальной формой квадрата — габариты новинки составляют 305 × 310 мм. Обычно платы такого размера используются в HEDT-компьютерах или рабочих станциях — в потребительском сегменте ПК этот форм-фактор встречается не так часто.

Согласно имеющейся информации, плата оснащена 3,5-дюймовым сенсорным экраном. Это самый большой дисплей, который когда-либо устанавливался на материнские платы. Его размеры аналогичны экрану первого смартфона iPhone от Apple. На ЖК-дисплей выводятся показатели частоты и температуры процессора, данные о напряжении, а также различная графика.

В основе платы MEG Z690 Godlike используется значительно усиленная 22-фазная подсистема питания (VRM). Новинка поддерживает ОЗУ стандарта DDR5 и позволяет использовать модули памяти с частотой до 6666 МГц (через профили Intel XMP 3.0).

Производитель не сообщает, когда именно собирается представить указанную материнскую плату, а также не делится информацией о её стоимости. Но лишь при одном взгляде на неё ставится понятно, что этот продукт не рассчитан на рядового пользователя. Весьма вероятно, что эта новинка от MSI станет одной из самых дорогих плат для процессоров Alder Lake.