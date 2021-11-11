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Представлен ПК-корпус Zalman Z1 Iceberg Black со строгим дизайном

Компания Zalman анонсировала компьютерный корпус Z1 Iceberg Black, предназначенный для построения компактных настольных систем на основе материнских плат типоразмера Micro-ATX и Mini-ITX.

Источник изображений: Zalman

Источник изображений: Zalman

Новинка получила строгий дизайн в полностью чёрном цвете. Фронтальная панель имеет оригинальное исполнение в виде треугольных секций, а в левой боковой части располагается панель из закалённого стекла толщиной 3 мм.

Имеются посадочные места для четырёх карт расширения: длина графического ускорителя может достигать 330 мм. В составе подсистемы хранения данных могут быть объединены два накопителя в форм-факторе 3,5/2,5 дюйма и ещё три 2,5-дюймовых устройства.

Допускается развёртывание воздушного и жидкостного охлаждения. В первом случае вентиляторы монтируются по следующей схеме: 3 × 120 мм или 2 × 140 мм спереди, 2 × 120/140 мм сверху и 1 × 120 мм сзади. В случае водяного контура допускается установка фронтального радиатора формата до 280 мм, верхнего радиатора на 240 мм и тыльного радиатора формата 120 мм. Ограничение по высоте процессорного кулера составляет 160 мм.

Корпус имеет размеры 409 × 221 × 426 мм и весит около 5 кг. На верхнюю панель выведены два порта USB 3.0, разъём USB 2.0, стандартные гнёзда для наушников и микрофона. Цена не называется. 

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Рубрики: Новости Hardware, корпуса, настольные компьютеры,
Теги: zalman, корпус
zalman, корпус
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