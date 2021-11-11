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В России ожидается существенный рост цен на интернет и телевидение

В течение следующего года российские операторы могут приблизительно на 10 % поднять цены на услуги фиксированного интернет-доступа, платное телевидение и другие сервисы проводной связи.

Источник изображения: pixabay.com / webandi

Источник изображения: pixabay.com / webandi

Такие данные, как сообщает газета «Известия», содержатся в исследовании TelecomDaily. Приведённые цифры базируются на результатах опроса менеджеров крупных российских компаний связи. Важно отметить, что данное исследование не затрагивает мобильную связь.

Тарифы будут пересмотрены в сторону увеличения в силу ряда причин. Это, в частности, инфляция и удорожание сетевого оборудования, поставки которого к тому же в настоящее время ограничены из-за глобального дефицита электронных компонентов. Нарушена работа логистических цепочек, а заводы-изготовители периодически приостанавливают производство из-за продолжающейся пандемии.

Источник изображения: pixabay.com / blickpixel

Источник изображения: pixabay.com / blickpixel

Кроме того, операторам необходимо исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов. Плюс к этому предстоит обеспечивать бесплатный доступ пользователей к социально значимым веб-ресурсам.

Опрос показал, что поднять цены на услуги проводной связи в 2022 году готовы 78 % российских компаний. При этом 48 % опрошенных не исключают увеличения стоимости на 10 % и больше.

«Однако для абонентов есть и хорошие новости — тарифы на домашний интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах: тогда ежегодно операторы увеличивали их на 12–15 %», — говорится в публикации. 

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: интернет, телевидение, россия, тариф, цена
интернет, телевидение, россия, тариф, цена
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