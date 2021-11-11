Илон Маск продал акций Tesla на $5 млрд, но курс вырос на 4 %

С начала недели акции Tesla успели подешеветь на 15 %, поскольку рынок отыгрывал решение Илона Маска (Elon Musk) продать 10 % принадлежащих ему ценных бумаг компании, а реализация акций его братом усугубила ситуацию. Самое интересное, что когда появились свидетельства продажи акций главой Tesla, их курсовая стоимость выросла на 4 %.

Как поясняет CNBC, в среду достоянием гласности стали документы, подтверждающие продажу Илоном Маском более чем 930 тысяч акций на сумму $1,1 млрд. Сделка была осуществлена в соответствии с планом, вступившим в действие ещё 14 сентября, поэтому правы были те, кто назвал социологический опрос, организованный самим Маском в минувшие выходные, привычным заигрыванием с публикой, которое фактически ничего не решает. Дополнительно через связанные с Маском трасты было реализовано 3,5 млн акций Tesla на общую сумму более $3,8 млрд. В собственности миллиардера остаются более 166 млн акций Tesla.

Часть средств, вырученных от продажи акций, пойдёт на уплату налогов и реализацию возможности купить более 2,1 млн акций Tesla по особой цене, хотя их рыночная стоимость превысит $2,5 млрд. По всей видимости, именно перевес на стороне покупки в итоге подтолкнул курс акций Tesla к росту на 4,3 % по итогам вчерашних торгов, хотя позже выяснилось, что опосредованно Маск реализовал акций на общую сумму $5 млрд. Всего к августу следующего года глава Tesla имеет возможность купить 22,8 млн акций компании по цене $6,24 за штуку, и для реализации этой возможности ему придётся продавать на открытом рынке уже имеющиеся акции. Кроме того, до $15 млрд Илону Маску придётся выплатить в качестве налогов, а основу его состояния формируют как раз ценные бумаги, поэтому крупные сделки с участием главы компании будут регистрироваться регулярно.