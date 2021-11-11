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Приключение The Gunk про спасение экзотической планеты получило точную дату выхода

Издательство Thunderful Publishing и студия-разработчик Image & Form Games (серия SteamWorld) в рамках онлайн-презентации Thunderful World анонсировали точную дату выхода своего приключения The Gunk.

Источник изображения: Thunderful Publishing

Источник изображения: Thunderful Publishing

Напомним, The Gunk была представлена в конце июля 2020-го. До недавнего времени игра ожидалась к выпуску в сентябре текущего года, но незадолго до истечения срока премьеру пришлось задержать до декабря.

Как стало известно, The Gunk поступит в продажу 16 декабря текущего года для PC (Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. В день выхода проект также пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass.

В обнародованном по случаю анонса двухминутном видео актриса Фиона Нова (Fiona Nova) — исполнительница роли космической исследовательницы Рэни в The Gunk — знакомит зрителей с игрой и своим персонажем.

По сюжету Рэни вместе с партнёром по поиску ресурсов Бексом оказываются на экзотической планете, полной грязи (gunk) — вредной для окружающей среды, но крайне ценной субстанции.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Анонс, Xbox,
Теги: the gunk, image & form games, thunderful publishing, приключение
the gunk, image & form games, thunderful publishing, приключение
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