Приключение The Gunk про спасение экзотической планеты получило точную дату выхода

Издательство Thunderful Publishing и студия-разработчик Image & Form Games (серия SteamWorld) в рамках онлайн-презентации Thunderful World анонсировали точную дату выхода своего приключения The Gunk.

Напомним, The Gunk была представлена в конце июля 2020-го. До недавнего времени игра ожидалась к выпуску в сентябре текущего года, но незадолго до истечения срока премьеру пришлось задержать до декабря.

Как стало известно, The Gunk поступит в продажу 16 декабря текущего года для PC (Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S. В день выхода проект также пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass.

В обнародованном по случаю анонса двухминутном видео актриса Фиона Нова (Fiona Nova) — исполнительница роли космической исследовательницы Рэни в The Gunk — знакомит зрителей с игрой и своим персонажем.

По сюжету Рэни вместе с партнёром по поиску ресурсов Бексом оказываются на экзотической планете, полной грязи (gunk) — вредной для окружающей среды, но крайне ценной субстанции.