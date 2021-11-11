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Экшен-платформер Super Meat Boy Forever дебютирует на мобильных устройствах в 2022 году

Издательство Thunderful Publishing в рамках онлайн-презентации Thunderful World представило дебютный трейлер мобильной версии экшен-платформера Super Meat Boy Forever от студии Team Meat.

Источник изображения: Team Meat

Источник изображения: Team Meat

О том, что Super Meat Boy Forever появится на гаджетах под управлением iOS и Android, объявили ещё с первоначальным анонсом игры в 2014 году, однако новостей о порте до недавнего времени не было.

Как стало известно, Super Meat Boy Forever поступит в продажу для мобильных устройств на базе iOS и Android в течение 2022 года. Подробностями или кадрами этой версии игры Thunderful Publishing не поделилась.

В 30-секундном трейлере по случаю анонса злой Доктор Зародыш пытается раздавить Мясного паренька своим мобильным телефоном, что оборачивается для антагониста сущим кошмаром.

Super Meat Boy Forever вышла на PC (Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. От первой игры сиквел отличает автоматический бег, наличие врагов и возможность их бить, а также частично сгенерированные уровни.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: super meat boy forever, team meat, thunderful publishing, экшен-платформер
super meat boy forever, team meat, thunderful publishing, экшен-платформер
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